MKR est-il une opportunité d’achat après la récente appréciation des prix ?

MKR / USD était l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies au cours des deux derniers jours, et le prix de cette crypto-monnaie est passé de 2 423 $ à 3 600 $ depuis début novembre 2021.

Le prix actuel est de 3 236 $, et si vous décidez d’acheter du MKR dans les prochains jours, vous devriez toujours utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

L’un des plus grands dapps de la blockchain Ethereum

Le Maker Protocol est l’une des plus grandes dapps de la blockchain Ethereum et la première application de finance décentralisée (DeFi) à atteindre une adoption significative.

MKR est un jeton de gouvernance de ce protocole conçu pour minimiser la volatilité des prix de sa propre crypto-monnaie liée à l’USD, DAI.

Le stablecoin DAI est une crypto-monnaie décentralisée que vous pouvez générer en déposant des actifs collatéraux dans Maker Vaults dans le cadre du Maker Protocol. Vous pouvez également acheter du DAI auprès de nombreux échanges et courtiers ou le recevoir sous forme de paiement.

Toutes les transactions DAI sont visibles sur la blockchain Ethereum, et chaque DAI en circulation est directement adossé à une garantie excédentaire. Avec le DAI, tout le monde peut profiter des avantages de l’argent numérique, et il existe actuellement plus de 400 applications et services intégrant le DAI.

Le Maker Protocol est géré par des personnes qui possèdent leur jeton de gouvernance, et il est important de dire que chaque jeton MKR verrouillé dans un contrat de vote représente un vote.

Les détenteurs de MKR ajustent également la politique du DAI stablecoin, tandis que les sondages sur la gouvernance établissent un consensus souple et mesurent le sentiment de la communauté.

Maker Protocol a un haut niveau de sécurité et travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités, ce qui est très important pour son écosystème en expansion. L’équipe de Marker a rapporté :

Dès les premiers jours de Maker, toutes les personnes impliquées ont travaillé sans relâche pour concevoir un cadre de gouvernance scientifique et créer une infrastructure pour une nouvelle génération de services financiers ouverts qui peuvent être utilisés par n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.

Le MKR a augmenté depuis début novembre 2021 et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché haussier. Le volume quotidien de MKR reste élevé, mais l’appréciation actuelle des prix a une connotation moins fondamentale.

Les taureaux contrôlent le MKR

Cette crypto-monnaie a fait un bond énorme en peu de temps et si vous décidez d’acheter MKR en novembre, vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Si de plus gros investisseurs vendent de manière inattendue une quantité substantielle de MKR, cela pourrait entraîner une correction extrême, car un petit changement de prix pourrait entraîner des ventes massives par les traders à fort effet de levier.

Source des données : tradingview.com

MKR se négocie actuellement autour du niveau de 3 230 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 3 000 $.

Le prochain objectif de prix pourrait être de 2 800 $ ou même moins ; même ainsi, si le prix repasse au-dessus de 3 500 $, nous avons un chemin clair vers 3 700 $.

résumé

Le Maker Protocol est l’une des plus grandes dapps de la blockchain Ethereum et la première application de finance décentralisée (DeFi) à atteindre une adoption significative. MKR est un jeton de gouvernance de ce protocole et l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies depuis début novembre.

