MKR/USD maintient la tendance haussière intacte avec des gains de 4,67 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse du prix du fabricant – 29 juillet

Le prix Maker crée un mouvement à la hausse alors que les acheteurs continuent de lutter pour déplacer la pièce vers une nouvelle hauteur.

Marché MKR/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 3 300 $, 3 500 $, 3 700 $

Niveaux d’assistance : 2 200 $, 2 000 $, 1 800 $

Le MKR/USD augmente lentement depuis quelques jours, gagnant environ 4,67% lors de la négociation. Comme le révèle le graphique journalier, Maker (MKR) pourrait rester à la hausse dans les prochains jours pour un rallye haussier. Aujourd’hui, les taureaux continuent de contrôler le marché avec un mouvement actuel au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, qui se dirige vers un niveau de résistance de 2800 $.

Analyse du prix du fabricant : le prix du fabricant peut chuter à la hausse

Cependant, si le prix dépasse le niveau indiqué, les niveaux de résistance de 3 300 $, 3 500 $ et 3 700 $ peuvent être visités. Pour un mouvement en arrière, le marché peut être soutenu à des niveaux de 2 200 $ et 2 000 $ et si le prix tombe en dessous du niveau précédent, un autre support se situe autour de 1800 $. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) est prêt à franchir le niveau 60, ce qui indique davantage de signaux haussiers sur le marché.

Marché MKR/BTC : Quelle est la prochaine direction pour Maker ?

Contre Bitcoin, le marché a suivi la tendance à la baisse au cours des dernières semaines, les commerçants peuvent continuer à voir un signe négatif car la pièce reste toujours en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. D’un autre côté, si le prix Maker dépasse la limite supérieure du canal, il pourrait atteindre le niveau de résistance le plus proche de 7500 SAT.

Cependant, comme cela apparaît dans le graphique journalier, une lente progression peut avoir lieu, ce qui pourrait éventuellement se refléter sur le marché. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 40 et que la pièce dépasse le 7500 SAT pourrait ouvrir davantage la voie à un mouvement haussier. Par conséquent, si un tel scénario se réalise, le niveau de résistance potentiel reste à 8000 SAT et au-dessus tandis que les supports critiques se situent à 6000 SAT et en dessous.