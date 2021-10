MLB : Andrew Friedman sur Trea et Max : « Mieux que prévu »

Max Scherzer et Tourneur d’arbres ils ont atteint le Dodgers Los Angeles en juillet de la saison 2021 de la MLB. C’était le changement que peu de gens croyaient pouvoir se matérialiser. Un combo que l’on peut classer comme le plus impressionnant de l’histoire de la « trade line ».

Les deux joueurs adultes, matures et avec des résultats plus que spectaculaires, ont été essentiellement échangés contre les deux premiers prospects de l’organisation des Dodgers. Le receveur vénézuélien Keibert Ruiz et le lanceur nord-américain Josiah Gray ont atterri dans la capitale des États-Unis et ont eu des opportunités dans la dernière ligne droite qu’ils n’allaient pas avoir en Californie.

Les @Dodgers ont ajouté deux MLB All-Stars à la date limite et Andrew Friedman pense qu’ils ont été meilleurs qu’annoncés. #Dodgers | #NLCS | #Postsaison | #RepeatLA pic.twitter.com/DnPBtxE0PD – MLB Network Radio sur SiriusXM (@MLBNetworkRadio) 16 octobre 2021

Andrew Friedman, le génie derrière cette transaction, a commenté la question sur MLB Radio aujourd’hui. « Nous espérions ajouter de la profondeur à l’enclos des releveurs, mais puisque nous avons vu qu’il y avait une opportunité de ramener ces deux-là à la maison, nous étions déterminés à y arriver. »

Depuis son arrivée avec les Dodgers, Max Scherzer a effectué 11 départs, sept d’entre eux sont devenus des victoires et sa MPM était de 1,98. Le droitier est passé d’une bonne saison avec les Nationals à un candidat de Cy Young avec les Dodgers de Los Angeles. Mention spéciale à ses performances en séries éliminatoires, en trois départs, dont son premier point par match sauvé, s’il en reste quelque chose c’est la livraison et l’efficacité.

STAT BY STATS === >>>> Max Scherzer a réalisé le premier match sauvé de sa carrière.# Dodgers pic.twitter.com/Nb4OkehQVc – Yirsandy Rodríguez (@Yirsandy) 15 octobre 2021

Trea Turner, quant à elle, a obtenu une moyenne de 0,322 et est le meilleur frappeur de la Ligue nationale. Il est immédiatement tombé amoureux des fans de l’équipe avec sa base run simple, originale et agressive. Si quelque chose frappait tout le monde, c’était sa façon douce de glisser sur le homeplate, presque sans soulever de poussière du sol. Et bien sûr, il a terminé avec une moyenne de 0,328 pour laisser à la maison le titre de frappeur de la Ligue nationale et ajouter quelques votes pour être candidat au MVP de l’ancien circuit.

@treavturner glisse à un autre niveau… ✊ @ Dodgers @DodgersNation @MLB pic.twitter.com/TiHWpByaI8 – Ricky (@ RickyVzla3) 11 août 2021

A la question du journaliste de savoir si les nouveaux venus avaient répondu aux attentes, la réponse rapide et consensuelle de l’architecte du baseball des Dodgers de Los Angeles Andrew Friedman a été : « beaucoup plus que prévu ».