MLB-Chris Davis était-il sous stéroïdes lorsqu’il a évité la triple couronne de Miguel Cabrera ?

in

L’ex-joueur de la MLB, Chris Davis, testé positif pour stéroïdes un certain temps après avoir arraché ce qui aurait pu être la deuxième triple couronne pour le Vénézuélien Miguel Cabrera dans les majeures.

La saison 2012 était l’époque où Cabrera est devenu le premier frappeur latino à remporter la Triple Couronne au bâton lorsqu’il a dirigé la Ligue américaine en AVG (330) HR (44) RBI (139) SLG (606) et OPS (. 999).

Dans la saison 2013 Miguel Cabrera a terminé en tant que leader AL en AVG, RBI, SLG, OBP, OPS et n’avait besoin de mener que les home runs pour sa deuxième triple couronne dans le MLBCependant, Chris Davis a terminé en tant que leader des home run avec un total de 53 et Miggy avec 44.

Chris Davis utilisait-il des substances interdites lorsqu’il a évité la triple couronne de Miguel Cabrera ?

Non. Sa guerre a eu lieu en 2013 et en septembre 2014 Chris Davis Il a été testé positif aux stéroïdes et a été suspendu pour seulement 25 matchs sans aucune chance de participer aux séries éliminatoires cette saison-là. Ses performances pour cette saison n’étaient pas les mêmes que celles de l’année précédente, ce qui l’a peut-être amené à utiliser cette substance pour améliorer ses performances dans le MLB.

Chris Davis évité la Triple Couronne de Miguel Cabrera en 2013, il a tiré 53 circuits, mais il s’est avéré positif à la fin de la saison 2014. Lorsque le Vénézuélien n’était en compétition pour rien malgré une bonne année.

Cette même saison au cours de laquelle Davis a été suspendu sans droit aux séries éliminatoires, les Orioles de Baltimore et les Tigers de Detroit se sont rencontrés en séries éliminatoires où Cabrera a frappé 364. Avec 1 circuit, 1 point produit et 4 coups sûrs en trois matchs. Cependant, les Orioles ont fini par battre les Tigres.