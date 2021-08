MLB: Clayton Kershaw, Tony Gonsolin et les difficultés DL des Dodgers

Les Dodgers Los Angeles a cherché à se renforcer dans cette fermeture de marché. Ils ont apporté à la fois la crème de base-ball et la crème qui flotte à la surface du lait, dans l’espoir de bien le battre et de lui redonner ses propriétés.

Le différend dans la division Ouest de la Ligue nationale devient très serré et l’ajout d’autant de troupes que possible, dans les zones de faiblesse, a été l’objectif.

Mais quelque chose à l’intérieur a conspiré contre cela et les Dodgers le savent. L’arrivée de Cole Hamels est un signe de désespoir et d’incertitude quant à la récupération de deux bras fondamentaux dans la rotation.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre, Cole Hamels ! 👊 #LosDodgers pic.twitter.com/aoZ0pQc9eH – Les Dodgers (@LosDodgers) 4 août 2021

Quand il a semblé qu’il était armé d’une manière imbattable, le premier homme et le cinquième homme sont tombés de la rotation. Clayton Kershaw a raté sa dernière sortie avant le All-Star Game, et cela ressemblait plus à de la prudence et du repos qu’à du sérieux.

Ensuite, il lançait des balles et un jeu simulé lors de la dernière visite de l’équipe à San Francisco. Et à ce moment précis les soucis ont commencé. Quelques jours plus tard, une gêne résiduelle est restée qui a provoqué l’annulation, d’abord des activités prévues le dimanche 1er août et après le retour annoncé à l’équipe pour le samedi 7.

Dave Roberts a déclaré que ni Tony Gonsolin ni Clayton Kershaw ne jouaient au catch en ce moment… J’ai dit qu’ils étaient tous les deux en “mode veille” – Dodgers Nation (@DodgersNation) 4 août 2021

Pour ne rien arranger, Dave Roberts a confirmé lors d’une conférence de presse ce que l’arrivée de Cole Hamels a crié haut et fort. « Le retour de Clayton ne peut pas être prévu pour le moment. Il est en mode veille et il lui est actuellement interdit de toucher un ballon. Il est en train d’attendre franchement que la douleur disparaisse”

Et comme les nouvelles ne sont jamais assez mauvaises en ce qui concerne les blessures chez les Dodgers de Los Angeles, Dave a ajouté à la même liste Tony Gonsolin, qui a récemment pris sa retraite avec une épaule enflée et la douleur persiste.

Ainsi la rotation de départ revient aux 4 hommes comme il y a quelque temps, mais au moins jusqu’au 14 août il ne sera pas nécessaire de programmer une journée d’enclos grâce aux pauses prévues de l’équipe.

Complètement sombre, la sortie d’une saison de Jimmie Sherfy. Le temps de récupération de sa blessure l’empêche de revenir dans l’équipe.

Jimmie Sherfy a terminé pour la saison.https: //t.co/Sy2hzvEtHa pic.twitter.com/pCShqubTZc – Dodger Blue (@ DodgerBlue1958) 2 août 2021

Jimmy Nelson, un autre pilier du tangage de l’équipe, a été placé sur la liste pour la troisième fois depuis juin. C’est très malheureux car il a été d’une grande aide lorsqu’il a voyagé avec l’équipe. En 29 manches, il a une MPM de 1,86 et un fouet de 0,93. Même sans anticipation de retour.

Le manager des #Dodgers, Dave Roberts, a déclaré que Corey Knebel pourrait être de retour avec l’équipe la semaine prochaine lorsqu’ils partiront en voyage sur la route. – Juan Toribio (@juanctoribio) 4 août 2021

Et la bonne nouvelle vient alors des Dodgers d’Oklahoma City. Corey Knebel réalise son plan de réadaptation et rejoindra probablement l’équipe sur la route la semaine prochaine. Dans les limites actuelles, cet ajout sera grandement apprécié.

Les Dodgers continuent de jouer le cachumbambe avec la liste des handicapés, qui conspire en actif avec les résultats du groupe. La stabilité de ce navire affecte l’accueil de tout l’équipage. Nous verrons la fin du film d’horreur.