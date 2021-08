MLB : Dave Roberts et les rotations offensives et défensives : bénéfice vs préjudice

Si quelque chose est constant chez les Dodgers de Los Angeles, c’est le changement. Il est difficile de voir les mêmes alignements deux jours de suite, ou du moins des similaires. Dave Roberts exploite la polyvalence jusqu’à ses limites, mais dans quelle mesure cela contribue-t-il ou soustrait-il ?

J’ai écrit cet ouvrage en février 2020 et prend comme référence les numéros de la dernière saison de 162 matchs joués. Évaluez sa validité.

« Voulez-vous qu’un super neurochirurgien fasse une simple opération de routine sur votre cœur ? Pas certain? À mon avis, c’est l’un des problèmes qui affecte le plus le style de gestion de Dave Roberts pour les Dodgers de Los Angeles.

Utiliser leurs grands chirurgiens dans diverses fonctions, ce qui peut les rendre bons en tout, mais guère excellents. Et s’ils le font, cela pourrait même aller plus loin que la stabilité quant à l’endroit où mettre le scalpel !

Les rotations constantes des positions défensives et le changement de rôle offensif limitent sans aucun doute la croissance et l’ajustement de la fonction offensive. Ce n’est pas la même chose d’aller en premier, où il faut consommer des pitchs, frapper en 2 coups, atteindre un OBP élevé, que d’aller dans la zone de puissance et de production de la gamme, où l’important est de produire des runs et un bon SLUG aide. La mécanique de frappe change.

Et jouer une position de manière stable nous fait penser et nous concentrer uniquement sur l’offensive. Dans le cas contraire, les mouvements naturels de la défense devront faire l’objet d’une concentration, en prenant du temps pour s’éloigner de l’offensive.

Dave Roberts a utilisé 125 alignements différents au cours de la saison 2019. Kike et CT3 se démarquent, qui ont joué à toutes les positions sauf en attrapant. Pederson et Bellinger se déplaçant entre le champ extérieur et la formation de départ, ainsi que Muncy et Beaty regardant le match sous presque tous les angles du cadre.

139 ordres de frappe différents en disent long sur l’instabilité. Seulement 6 files d’attente ont été répétées 3 fois chacune. Le tour avec le moins de changement de nom était le quatrième, avec 8 joueurs différents ; la première chauve-souris et la deuxième, avec dix noms différents, les troisième et cinquième 12 et 14 tandis que le record passe aux sixième et septième avec 16. Plusieurs sont passés par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième places. Kike pour tout le monde et CT3 sauf le second, tout le monde.”

Si ça n’aide pas, ça fait mal. Alors, qu’est-ce que tu penses?

Dans quelle mesure cela contribue-t-il ou soustrait-il?