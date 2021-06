MLB DFS DraftKings + Stratégie de construction de la gamme d’experts FanDuel 6/15 ⋆ 10z viral

Lundi était tout à fait l’ardoise de faible score, car légitimement aucun stack ou frappeur individuel n’a fait quoi que ce soit de notable. Le pitch n’était pas beaucoup mieux, car Tyler Glasnow gauche après quatre manches avec inflammation du coude droit et Lance Lynn était au mieux médiocre. En fait, le joueur qui a le mieux marqué sur toute la liste n’était autre que le démarreur des Rocheuses Austin Gomber, qui a éliminé les Padres en huit manches blanches contre une équipe des Padres avec le plus grand total de points implicite au tableau. Certains pourraient appeler cela de la chance, mais notre propre Chris Spags a battu le tambour pour lui et les téléspectateurs du MLB Strategy Show sur la chaîne YouTube d’Awesemo ont été généreusement récompensés (en d’autres termes, connectez-vous). Nous allons jusqu’à mardi, où nous avons en quelque sorte une liste encore plus grande de 15 matchs sur DraftKings et FanDuel à déchiffrer.

MLB DFS Slate Starter : choix et stratégie | 15 juin

Sans aucune trace d’as, obtenez Whack avec votre stack

L’une des belles choses à propos du baseball est la façon dont les nouveaux lanceurs partants changent radicalement les perspectives d’un affrontement par ailleurs identique au cours d’une série de trois ou quatre matchs. C’est pourquoi toute action est annulée par Vegas chaque fois que les deux lanceurs de départ attendus ne se font pas face, car c’est une perspective très différente pour une équipe adverse face à un as pendant plus d’un demi-match qu’un gommage qui remplace un scratch. Cela nous aide généralement à affiner notre liste de stacks à aligner par défaut, car des spots clairs et évidents émergent pour s’estomper en fonction du talent du lanceur de départ.

Mais sur une ardoise MLB DFS comme celle que nous avons ce soir où le seul as de bonne foi est à Coors (Yu Darvish), presque toutes les équipes sur l’ardoise ont une sorte de boîtier qui peut être fait pour les empiler. Vegas semble être d’accord avec cette évaluation, car si vous ne tenez pas compte du total implicite absurde de 6,9 ​​des Padres, les 29 autres clubs de balle ont des totaux implicites compris entre 3,4 et 5,3. C’est une marge extrêmement étroite que n’importe quelle équipe peut surpasser avec un seul coup de batte, ce qui nous donne un certain nombre d’options de stack à considérer.

Comment pouvons-nous affiner nos sélections de tapis pour les tournois ? C’est assez simple : utilisez l’outil Top Stacks d’Awesemo comme vos files d’attente en dépendaient (parce qu’ils le font absolument). Avec autant d’options viables qui s’offrent à nous en fonction des prix, de l’environnement de frappe et de la hausse de la puissance, la sensibilité à la propriété sera un facteur décisif pour déterminer s’il faut donner la priorité à certaines équipes ou non. Alors n’annulez pas les piles pour l’instant jusqu’à ce que vous voyiez à quoi ressemble leur propriété, sauf en ce qui concerne les Padres.

Après deux mois de matchs à domicile dans cette boîte à musique de Dunedin, en Floride, connue sous le nom de TD Ballpark, les Blue Jays sont rentrés «à la maison» à Sahlen Filed à Buffalo le 1er juin. La frontière canado-américaine n’étant toujours pas rouverte, il y aura au moins un mois de baseball joué là-bas avant un éventuel retour à Toronto. Les Blue Jays ont excellé sur ce site en 2020, avec une fiche de 17-9 tout en réalisant une moyenne étonnante de 6,1 points par match en route vers une naissance surprise en séries éliminatoires.

Alors que le stade de baseball de Buffalo est pâle par rapport aux attentes de leur résidence défunte en Floride, peu importe où les Blue Jays jouent en ce moment sur la base de certaines des données de Statcast. Il suffit de regarder leurs xBA et xSLG jusqu’à présent cette saison :

En d’autres termes, continuez à investir dans Vladimir Guerrero Jr. et Compagnie malgré le changement de lieu. Avec les étiquettes de prix énormes pour lui et Bo Bichette, nous envisageons très probablement des dépenses à contre-courant à cet endroit. Mais si vous ne dépensez pas pour Coors, presque tout devient à contre-courant au-dessus de 5 000 $ sur DraftKings et de 4 000 $ sur FanDuel.

Cela fait de ce un-deux l’un des meilleurs mini-piles du tableau contre lequel s’aligner Jordan Montgomery. Le gaucher Yankee peut parfois limiter les contacts durs et ne se bat pas avec un taux de marche exceptionnel de 5,6%. Mais lorsque les frappeurs se connectent, la vitesse de sortie maximale place Montgomery dans les 10 % inférieurs de la ligue, ce qui signifie que la balle va très loin. Cela fait des frappeurs puissants Guerrero Jr. et Bichette des options de tournoi intrigantes pour aller dans vos alignements MLB DFS ce soir.

Dernières réflexions pour vos alignements MLB DFS Si vous pensiez que les Padres étaient crayeux lundi, préparez-vous pour le bidon d’essence Chi Chi González pour commencer pour les Rocheuses par un temps de 95 degrés avec un vent soufflant à gauche. Accompagné du total implicite de 6,9 ​​mentionné ci-dessus pour une ligne d’ouverture, cette gamme de San Diego fait un fondu beaucoup plus terrifiant qu’hier. DraftKings et FanDuel doivent partager des notes, car Trevor Rogers et Julio Urías ont des étiquettes de prix identiques sur les deux sites (10 000 $ et 9 600 $, respectivement). Il n’y a aucun moyen de savoir au moment d’écrire ces lignes où la propriété se déroulera pour ces deux-là, mais quelque chose me dit que Darvish pourrait dépasser les deux pour un peu moins malgré une date à Coors. Donnez-moi la combinaison la moins bien possédée des trois sur DraftKings. Il suffit de jouer le Christian Yelich.

