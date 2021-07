MLB DFS Picks pour Yahoo Cup Fantasy Baseball Round 17 ⋆ .

in

Bienvenue dans le coin chaud de la Coupe Yahoo MLB ! Ce concours de baseball fantastique gratuit à entrée unique se compose de 27 tours où les 1 075 meilleures entrées au total et les 70 meilleures entrées par tour se partagent 10 000 $, avec 1 000 $ au premier et 50 $ au premier par tour. Le score sera cumulatif sur tous les tours, vos sept scores les plus bas étant abandonnés à la fin. Vous pouvez participer à ce concours MLB DFS à plusieurs tours à tout moment, mais participez dès aujourd’hui pour vous donner la meilleure chance de remporter le titre. Cliquez sur ici pour commencer la chasse !

Concentrons-nous sur trois joueurs – un lanceur, un joueur de champ intérieur et un joueur de champ extérieur – qui seront les choix de la MLB DFS pour le concours de la MLB Yahoo Cup de ce soir.

Lanceur MLB DFS: Robbie Ray – 48 $

Le report des Tigers – Twins élimine une option de lanceur de premier plan à Kenta Maeda pour ce soir. Pourtant, avec 13 matchs en action ce soir, il existe de nombreux autres endroits pour extraire le talent des bras. Et avec l’aide de l’outil Top Pitchers d’Awesemo, il est évident que le gaucher des Blue Jays Robbie Ray est l’un d’entre eux, compte tenu de ses 25,3% de chances de terminer parmi les deux meilleurs lanceurs à la fin de la soirée. Ajoutez à cela qu’il est sous le seuil de 50 $ et qu’il offre suffisamment d’économies sur Kevin Gausman (55 $) et Charlie Morton (50 $) pour empiler facilement l’équipe préférée.

Ray est au milieu d’une renaissance à sa huitième saison en MLB, affichant une MPM de 3,13 et un meilleur WHIP de 1,05 en carrière. Il a toujours été capable de générer des oscillations et des ratés, mais son taux de retrait au bâton de 32% est toujours aussi impressionnant. Il ne fait aucun doute que le taux de 48 % de redditions de Ray pourrait être problématique contre les infractions lourdes à droite, mais les Rangers ne sont certainement pas l’un d’entre eux. En fait, deux de leurs trois frappeurs les plus durs (Joey Gallo et Nate Lowe) sont des gauchers, le côté que Ray domine à hauteur d’un WHIP de 0,77. En combinant ses métriques avancées stellaires avec un match d’élite, il est facile de comprendre pourquoi Ray est une option de baseball fantastique d’élite ce soir.

Joueur de champ intérieur MLB DFS: Will Smith – 15 $

Avec chaque liste de Coors Field vient une nouvelle équipe de route à cibler contre la faible rotation de départ des Rocheuses. Bien qu’il puisse parfois s’agir d’une équipe plus faible visitant le parc le plus convivial du baseball, le fait que les Dodgers soient les visiteurs en fait sans aucun doute la meilleure attaque à cibler ce soir. En fait, l’outil Top Stacks d’Awesemo leur donne 20,4% de chances d’être le meilleur stack ce soir, un nombre assez important compte tenu de la taille de l’ardoise. Et comme ils ne sont inscrits qu’à un taux de 15,7 % sur Yahoo, ils pourraient constituer une source d’effet de levier inattendu.

Qu’il s’agisse d’un Dodger ou de cinq d’entre eux, Will Smith se démarque comme une option d’élite. À seulement 15 $, il ne fait pas sauter la banque pour obtenir une exposition à Coors. Et dans une pile complète, il réduit suffisamment le coût cumulé global de la formation pour se permettre au moins un bras d’élite pour compléter les listes. Sa ligne de barre oblique .252/.356/.443 ne saute pas aux yeux cette saison, mais selon les normes des receveurs, elle est toujours bien au-dessus de la moyenne. Smith se distingue comme un jeu fantastique à sa position pour n’importe quelle formation MLB Yahoo Cup.

Voltigeur de la MLB DFS : Kris Bryant – 11 $

Il y a des pièces de craie, et puis il y a tout ce que Kris Bryant pourrait être sur l’ardoise de ce soir. À seulement 11 $, il est une chauve-souris à haut potentiel avec un salaire de gommage, ce qui en fait une option à ne pas manquer si vous essayez de jouer la formation optimale tout au long de chaque tour de la MLB Yahoo Cup. Bien qu’une ligne de barre oblique de .271/.353./.502 soit légèrement inférieure à la moyenne pour la carrière de Bryant, elle est toujours suffisamment productive pour être qualifiée de 2,4 victoires offensives au-dessus du remplacement. Et un affrontement contre le gaucher Madison Bumgarner, qui fera son premier départ depuis le 2 juin, renforce les arguments en faveur de l’alignement de tout droitier, sans parler du calibre de Bryant. Il ne fait aucun doute qu’il sera populaire sur Yahoo ce soir, mais en tant que meilleur jeu de champ extérieur au point par dollar du tableau, il vaut la peine d’être mangé.