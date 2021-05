MLB DFS Picks, Stacks + Hitters pour le 15 mai, Yahoo, DraftKings, FanDuel ⋆ .

Le samedi 15 mai, un apéritif rapide de l’après-midi, puis une solide ardoise principale de 10 matchs avec un côté de Coors Field. Entrons dans les meilleurs choix MLB DFS pour les frappeurs et les piles pour Yahoo, DraftKings et FanDuel.

Choix de la MLB DFS: Spotlight Hitters and Stacks, samedi 15 mai

Yahoo Stack of the Day: New York Yankees chez RHP Jorge Lopez – 5.1 exécutions implicites

Ce soir, il y a un certain déséquilibre avec l’algorithme de salaire Yahoo. Il a attribué à Jorge Lopez le salaire minimum comique de 25 $, cependant, seuls les Yankees clés ont des salaires à deux chiffres. Lopez est au mieux un lanceur moyen de la ligue qui compte sur un taux de balle au sol de 47% pour manger des manches. Le cibler avec des gauchers est la clé du succès, avec un ISO de .249 et un 2,32 HR / 9 lors de ses 411 derniers affrontements opposés. Les droitiers à tendance puissance et flyball peuvent également l’atteindre, avec un 1,54 HR / 9 et un taux de flyball de 17,8% depuis le début de la saison 2019. Ce sera la clé, car les Yankees n’ont pas beaucoup de gauchers en dehors de Brett Gardner et Aaron Hicks, qui pourrait être un changement, devrait être dans l’alignement ce soir.

En bonne santé, Aaron Judge et Giancarlo Stanton forment un duo imposant. Ils ont déjà 19 circuits combinés, ce qui est le plus grand nombre de deux coéquipiers de la ligue avec le juge cinquième au total avec 10 et Stanton neuvième avec neuf. DJ LeMahieu, double champion de frappeur, n’a que deux succès supplémentaires ce mois-ci, cependant, ils étaient tous les deux des allers-retours et il a quatre matchs à succès multiples à la mi-mai. Luke Voit sera probablement au cœur de l’ordre et il y a une chance que Gio Urshela revienne également. Il a été aux prises avec un problème de genou, mais a eu une apparence de pincement la nuit dernière, ce qui a abouti à un dinger à trois points. Enfin, Clint Frazier, Miguel Andujar, Gary Sanchez et les gauchers susmentionnés peuvent fournir un allégement de salaire ainsi qu’une différenciation par rapport à la foule de Coors Field.

Ardoise précoce

Chicago Cubs au RHP Jose Urena – 4,6 courses implicites

Dans cette série, les Cubs joueront selon les règles de la Ligue américaine, ce qui leur permet d’utiliser le frappeur désigné. Jose Urena est adéquat contre les frappeurs de la même main, mais les frappeurs qui balancent le bâton du côté gauche de la plaque lui donnent des crises. Depuis début 2019, il a permis un 1,53 HR / 9 avec un taux de marche de 8,3% et un faible taux de retrait de 11,3%. Même les doubles jeux et ses tendances au ballon au sol ne peuvent pas le sauver, comme en témoigne sa MPM de 6,26. Les options évidentes sont Joc Pederson – probablement en tête – et Anthony Rizzo dans la zone de nettoyage. Cependant, nous pouvons rechercher une différenciation via un stack «wrap-around» avec Ilemaro Vargas et le gaucher Eric Sogard, qui sera en bas de la liste.

Ardoise du soir

Nationals de Washington au RHP Seth Frankoff – 4,7 courses implicites

Vendredi, les Nationals ont réalisé 17 points contre les Diamondbacks, qui ont eu recours au voltigeur David Peralta pour clôturer la neuvième manche. Ce soir, le toit devrait être fermé, cependant, même la cave à cigares ne suffira probablement pas à sauver l’agneau sacrificiel Seth Frankoff.

Le lanceur droitier aura 33 ans en août et il totalisera 4,2 manches dans The Show avec une apparition en 2017 avec les Cubs et deux l’année dernière pour les Mariners. Le compagnon bien voyagé a joué pour les Doosan Bears du KBO en 2018 et 2019. Il a six saisons de bal d’hiver entre le Venezuela et la République dominicaine. De plus, 13 arrêts MiLB différents sur neuf saisons avec les athlètes, les Dodgers, les Cubs et les Diamondbacks. Oh et il a joué quatre ans pour UNC Wilmington. Voilà, mes amis, un sérieux dévouement à son métier.

Les systèmes de projection ne sont pas gentils avec Frankoff et nous devrions nous sentir libres de cibler les batteurs de Washington de haut en bas. Trea Turner, Juan Soto et Kyle Schwarber sont les noms reconnaissables. Cependant, il y a de l’utilité et de la flexibilité sur toutes les ardoises avec les économies fournies par Alex Avila, qui éliminera nos exigences en matière de receveur avec Josh Bell et les droitiers Josh Harrison et Starlin Castro.

Réflexions finales pour le samedi 15 mai MLB DFS Slate

Nous devrons surveiller les conditions météorologiques au Minnesota, à Chicago et au Colorado, les trois comportant des risques de précipitations. Comme toujours, gardez à l’esprit que les salaires et les formats de score diffèrent selon les différents sites de fantasy, et un coup de circuit sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.