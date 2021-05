MLB DFS Picks, Stacks + Hitters pour le 16 mai, Yahoo, DraftKings, FanDuel ⋆ .

Le dimanche 16 mai, une liste principale de 10 matchs sera disponible sur la plupart des sites avec un ensemble de trois après-midi. Il existe une foule de matchs de frappe favorables, ce qui devrait faire des tournois d’aujourd’hui une course folle. Entrons dans les meilleurs choix MLB DFS pour les frappeurs et les piles pour Yahoo, DraftKings et FanDuel.

Choix de la MLB DFS: Spotlight Hitters and Stacks, dimanche 16 mai

Yahoo Pile du jour: Blue Jays de Toronto contre RHP Chase Anderson – 6,0 exécutions implicites

Bien qu’il n’y ait eu que 10 points combinés marqués dans les deux premiers matchs de cette série, on a l’impression que le barrage est sur le point d’éclater. Gardez à l’esprit que le parc d’origine des Blue Jays est en fait leur centre d’entraînement printanier et que, bien que le TD Ballpark soit agréable, il sert également de site unique à Toronto. Ce sera au milieu des années 80 aujourd’hui, et il y a quelques pichets frappables sur le monticule.

Chase Anderson est un lanceur décent avec un taux de retrait supérieur à la moyenne, mais il a également un taux de marche presque à deux chiffres et une propension aux flyballs. Dans ce parc, ceux-ci pourraient facilement se transformer en circuits. Lors de ses 484 derniers affrontements droitier / droitier, Anderson cède 2,10 HR / 9 et les batteurs opposés lui arrivent avec un 131 HR / 9.

Aujourd’hui sur Yahoo, les deux premiers joueurs ciblés sont Teoscar Hernandez (21 $) et Randal Grichuk (16 $). La plupart des joueurs n’iront pas dans cette direction pour ce salaire lorsqu’ils pourront s’attaquer aux noms les plus reconnaissables de Vladimir Guerrero Jr. (23 $), Cavan Biggio (15 $) et Bo Bichette (21 $). Ce trio est en jeu, tout comme le meneur Marcus Semien, mais le premier duo fournira la différenciation nécessaire pour ce stack.

Ardoise du milieu de l’après-midi

Chicago White Sox contre RHP Brady Singer – 4,6 courses implicites

Aujourd’hui marquera le 20e début de carrière de Brady Singer, qui a été un lanceur relativement solide malgré le passage de Double-A à The Show au cours de la saison écourtée par la pandémie de l’année dernière. La plupart des systèmes de projection assimilent Singer à un démarreur au milieu de la rotation. Bien que Chicago ne soit même pas dans un top cinq aujourd’hui contre Singer, il semble être la meilleure option pour attaquer sur l’ardoise de quatre matchs de l’après-midi. Il n’autorise pas beaucoup de puissance, mais ses trois derniers départs ont été difficiles, il n’a duré que 11 manches, affichant une MPM de 6,55 et permettant 1,82 coureurs de base par manche.

Les White Sox sont sans les attaquants Eloy Jimenez, Luis Robert et Adam Engel, bien qu’ils aient toujours une formation formidable. La recrue Yermin Mercedes a été une agréable surprise, et sa chauve-souris chaude a compensé la méga-chute de Yasmani Grandal. Jose Abreu est la cible principale et les joueurs peuvent compléter des piles complètes avec Yoan Moncada, Adam Eaton et Tim Anderson.

Ardoise du soir

Arizona Diamondbacks contre RHP Erick Fedde – 4,8 courses implicites

Les Nationals et les Diamondbacks ont échangé des foiniers dans cette série de week-end, Washington remportant 17-2 vendredi et Arizona en soirée avec une victoire 11-4 lors du match de samedi. Luke Weaver et Erick Fedde peuvent tous deux être ciblés par des chauves-souris, bien que l’Arizona soit légèrement préféré en raison de la propension de Fedde à être mis au pilori par les gauchers.

Depuis le début de la saison 2019, Fedde a affronté 324 frappeurs opposés. Dans ce tronçon, il a autorisé 1,33 HR / 9 avec un faible taux de retrait de 12% et un taux de marche de 10,8%. C’est une histoire similaire contre des batteurs de la même main, avec un 1,56 HR / 9, un taux de retrait de 16,6% et un taux de marche de 9,7% sur ses 373 derniers frappeurs. En général, il essaie de survivre avec un taux de balle au sol de 50% plus, mais quand il abandonne les courses, ils viennent en grappes.

Cet après-midi, les Diamondbacks déploieront probablement une formation entièrement gaucher à l’exception de l’arrêt-court Nick Ahmed. Les priorités seront David Peralta et Eduardo Escobar. Bien que cela ne motive pas cette décision, ils se sont combinés pour trois allers-retours hier soir. Josh VanMeter et Daulton Varsho sont loin d’être des noms connus, mais ils ont tous deux un pop supérieur à la moyenne avec l’avantage du peloton et fournissent un allégement du plafond salarial. En regardant vers le haut de l’ordre, la recrue Pavin Smith et son compatriote Josh Rojas sont de bons jeux et devraient être presque assurés de cinq apparitions au marbre dimanche.

Réflexions finales pour le dimanche 16 mai MLB DFS Slate

Les joueurs devront surveiller la météo à Baltimore, Boston et Colorado, les trois comportant des risques de précipitations. Comme toujours, gardez à l’esprit que les salaires et les formats de score diffèrent selon les différents sites de fantasy, et un coup de circuit sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.