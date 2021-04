MLB DFS Picks, Stacks + Hitters pour le 20 avril, Yahoo, Draftkings, FanDuel ⋆ .

L’action MLB DFS du mardi 20 avril comprend 16 matchs sur six ardoises avec des concours géants sur Yahoo, DraftKings et FanDuel. Avant de verrouiller les choix et les alignements de la MLB DFS, assurez-vous de consulter les meilleurs stacks, choix, classements et projections quotidiens d’Awesemo. Explorons quelques choix de la MLB DFS et des piles de baseball fantastiques quotidiennes, y compris les Marlins, les Nationals et les Angels.

Choix de la MLB DFS: Spotlight Hitters and Stacks, mardi 20 avril

Yahoo Stack of the Day: Washington Nationals contre RHP Adam Wainwright – 4,8 courses implicites

En août, Adam Wainwright fêtera son 40e anniversaire. Bien qu’il n’ait jamais eu de balle rapide dominante – qui a dépassé un peu moins de 92 km / h lors de sa meilleure année – il a toujours une balle courbe supérieure à la moyenne. Il a utilisé son changement plus cette année qu’il ne l’a fait en une décennie, mais c’est encore un petit échantillon pour savoir s’il s’agit d’une tendance ou simplement d’une anomalie. Bien que son taux de home run au cours des deux dernières saisons soit juste au-dessus de la moyenne de la ligue, il est loin de son incroyable taux de 0,73 HR / 9.

Trea Turner 22 $ et Juan Soto 21 $ ont des salaires de premier ordre sur Yahoo aujourd’hui, mais cela peut être atténué avec Josh Bell 8 $ et Kyle Schwarber 13 $ tout en obtenant la moitié supérieure de la commande. Bien qu’il ait tendance à limiter les grosses manches, cibler les chauves-souris des Nationals contre Wainwright est toujours une décision prudente.

Écrasez vos concours MLB DFS avec les outils et les données du lecteur DFS n ° 1

Ardoise principale

Miami Marlins vs RHP Matt Harvey – 4,9 points implicites

La bonne nouvelle pour Matt Harvey est qu’il n’a accordé que deux circuits en trois départs en 14,1 manches. La mauvaise nouvelle est que bien qu’il n’ait marché que trois frappeurs, il a accordé 16 coups sûrs, aboutissant à une mpm de 5,02. Sur FanDuel, les Marlins sont à un niveau de salaire «achetez-en un, obtenez-en un gratuit». Bien que DraftKings ne soit pas aussi flagrant, seul Adam Duval dépasse la barre des 4 000 $.

Le toit devrait être ouvert ce soir à Marlins Park, et une brise de 7 à 10 mph souffle sur le champ gauche, avec des températures de jeu d’environ 80 degrés. Il s’agit d’un match phénoménal pour Corey Dickerson, Jesus Aguilar et Adam Duvall, car les offres de Harvey ne manquent pas beaucoup de chauves-souris ces jours-ci. En plus de ce trio, les joueurs peuvent également considérer Miguel Rojas ou Brian Anderson pour la différenciation, et Jorge Alfaro est très bien en tant que receveur dans la pile ou en tant que seul sur DraftKings pour seulement 2800 $.

Ardoise tardive

Los Angeles Angels of Anaheim contre RHP Jordan Lyles – 5,0 courses implicites

On se souvient injustement de Jordan Lyles pour son temps avec les Rocheuses alors qu’il était en fait un hurler au-dessus de la moyenne. Cependant, il semble que la baisse soit réelle avec son taux accru de home run, et maintenant les retraits au bâton semblent dépendre de la composition des alignements adverses.

L’itération 2021 des Angles est intéressante car ils ont des archétypes de joueurs extrêmes, donc regarder ces taux de composition composite peut être trompeur, en particulier si Shohei Ohtani frappe. Ce soir, il lance, et il y a de bonnes chances qu’il ne soit pas actif en tant que frappeur.

Depuis le début de la saison 2019, la programmation prévue a un taux de marche supérieur à la moyenne de 9,0%. Cependant, la majeure partie de cela est soutenue par Mike Trout (16,7%), Luis Rengifo (12,8%), Justin Upton (9,4%) et Kurt Suzuki (8,6%). Le taux de retrait projeté de 20,2% est également désactivé parce qu’Albert Pujols, David Fletcher, Jose Iglesias et Suzuki retirent tous 15% ou moins.

Le mélange de gars qui obtiennent sur la base et de gars avec du pouvoir dépend fortement du séquençage des coups pour les résultats. Cela signifie que s’il y a des canards sur l’étang et que l’un des gars à la frappe élevée arrive, ils peuvent bloquer les coureurs. Ou, si Trout, Ohtani et Walsh sont prêts à battre avec personne et qu’ils produisent un coup de base supplémentaire, les dégâts sont limités.

L’accent doit être mis sur le haut de l’ordre avec Trout, Walsh, Fletcher et Pujols. S’il est dans l’alignement, Suzuki va bien car il sera probablement au bas de la liste et peut faire partie d’une pile enveloppante. Gardez à l’esprit que même si Ohtani frappe, la plupart des sites DFS l’ont désigné comme lanceur uniquement pour aujourd’hui.

Réflexions finales pour le mardi 20 avril MLB DFS Slate

Il y a du mauvais temps dans le Midwest avec de la pluie mélangée à de la neige dans les prévisions pour les matchs de Cincinnati et Cleveland, alors soyez à l’affût des retards potentiels ou même des reports. Le Minnesota et Oakland jouent aujourd’hui un double titre, alors connaissez les règles de notation sur le site DFS de votre choix. Gardez à l’esprit que les salaires et les formats de notation diffèrent selon les différents sites de fantasy, et un coup de circuit sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.