MLB DFS Picks, Stacks + Hitters pour le 20 mai, Yahoo, DraftKings, FanDuel ⋆ .

Le jeudi 20 mai, il y a une variété de courtes ardoises avec des équipes se préparant à se rendre à leur prochaine série de week-end. La liste principale de cinq matchs de ce soir est remplie de quatre matchs à 7 heures. Il y a eu un autre no-hitter hier soir, ce qui porte le total à six no-nos en neuf manches. Ne t’en fais pas; il y a encore des piles de line-up qui valent la peine d’être ciblées et des lanceurs qui valent la peine d’être attaqués. Entrons dans les meilleurs choix MLB DFS pour les frappeurs et les piles pour Yahoo, DraftKings et FanDuel.

Choix de la MLB DFS: Spotlight Hitters and Stacks, jeudi 20 mai

Yahoo Stack of the Day: Miami Marlins chez RHP Vincent Velasquez – 3,8 courses implicites

Citizens Bank Park devrait fournir un coup de pouce offensif aux Marlins, car ils jouent la plupart de leurs matchs à domicile avec le toit fermé à Marlins Park. Vincent Velasquez n’est pas étranger à la série Spotlight Hitters and Stacks étant donné sa propension à autoriser des circuits. Bien qu’il ait des statistiques de surface supérieures à la moyenne – une ERA de 3,68 et un FOUET de 1,40 – le danger se trouve en dessous. Avec sept circuits autorisés lors de ses cinq derniers départs, il affiche maintenant une moyenne de 2,15 HR / 9 et un taux dangereux de 5,8 BB / 9. Bien que son taux de 11,35 K / 9 soit exceptionnel, défier les frappeurs comme il le fait toujours flirter avec le désastre.

Avec l’ardoise principale relativement courte de cinq jeux, les joueurs doivent trouver des options de valeur avec un avantage parmi les 10 équipes du pool de joueurs. Cela semble être l’endroit idéal pour aller chasser à la maison avec Adam Duvall (14 $) et Corey Dickerson (11 $), qui ont une excellente puissance contre les lanceurs droitiers. Bien qu’un stack complet ne soit pas conseillé, il peut facilement être réalisé avec Brian Anderson (8 $) et Jesus Aguilar (19 $). Le salaire apparemment gonflé d’Aguilar, ainsi que le coût d’opportunité de l’utilisation de la première machine à sous de base dans un jeu avec un total inférieur à 4,0, vont tenir la plupart des joueurs à distance.

Ardoise précoce

Tampa Bay Rays à RHP Dean Kremer – 5,0 courses implicites

La pile de Tampa Bay a certainement porté ses fruits lors des deux premiers matchs de cette série avec 22 points et huit circuits parmi les 13 coups sûrs supplémentaires. Alors que Dean Kremer a dû affronter les Yankees à trois reprises et les Red Sox, il a disputé deux départs en début de saison contre la triste offensive des Mariners et a encore une MPM de 5,81 et huit circuits alloués en 31 manches. Cet après-midi marquera le 12e départ de The Show for Kremer. Même avec un départ précoce, ce sera déjà entre le bas et le milieu des années 80 à Camden Yards pour le premier lancer.

Les joueurs afflueront vers ce match, bien qu’ils se concentreront naturellement sur le potentiel évident de Ji-Min Choi, Austin Meadows, Brandon Lowe et Randy Arozarena. Les joueurs ne devraient pas craindre ces batteurs, mais la différenciation au bas de la hiérarchie avec Kevin Kiermaier, Francisco Mejia et Brett Phillips est très bien. Ce trio a une pop au-dessus de la moyenne, offre un allégement salarial et peut toujours être utilisé dans une stratégie synergique comme une pile enveloppante.

Ardoise de l’après-midi

Wrigley Field Fun – 10.0 exécutions implicites

Ce sera dans les basses années 80 cet après-midi à Wrigley Field, et il y a un vent de 15 à 18 mph soufflant vers le champ gauche. Sur le monticule, il y aura une paire de droitiers en Joe Ross et Trevor Williams. Ross est un peu meilleur contre les droitiers mais un peu pire contre les gauchers. Ce duo a des taux de marche supérieurs à la moyenne, des taux de retrait inférieurs à la moyenne tout en permettant une puissance supérieure à la moyenne.

Les cibles des Nationals seront les suspects habituels, avec Trea Turner, Juan Soto et Ryan Zimmerman en tête. Kyle Schwarber devrait être nettoyé au bâton et il connaît très bien les conditions de frappe à Chicago.

Quand on regarde l’équipe locale, quiconque fait partie de l’alignement est en jeu. Naturellement, les joueurs voudront se concentrer sur le pouvoir, qui sera au sommet de l’ordre avec Joc Pederson, Kris Bryant, Javier Baez et Willson Contreras. Anthony Rizzo a mal au dos et ne fait peut-être pas partie de l’alignement. Cela entraînerait probablement la promotion de Ian Happ ou de l’actuel chaud comme le soleil Matt Duffy dans une position de choix dans l’ordre des frappeurs.

Réflexions finales pour le jeudi 20 mai MLB DFS Slate

Il y a du beau temps à travers le pays, ce qui crée d’excellents environnements de frappe à Oakland et en Floride (où Toronto joue ses matchs à domicile) en plus des endroits détaillés ci-dessus. Il y a une ardoise principale condensée et un seul match tardif, alors assurez-vous de vous inscrire tôt aux concours. Comme toujours, gardez à l’esprit que les salaires et les formats de score diffèrent selon les différents sites de fantasy, et un coup de circuit sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.