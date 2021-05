MLB DFS Picks, Stacks + Hitters pour le 26 mai, Yahoo, DraftKings, FanDuel ⋆ .

Le mercredi 26 mai, les 30 équipes seront en action avec un mélange d’ardoises du début et de l’après-midi avant de culminer avec une ardoise principale de neuf matchs remplie d’options offensives. Entrons dans les meilleurs choix MLB DFS pour les frappeurs et les piles pour Yahoo, DraftKings et FanDuel.

Choix de la MLB DFS: Spotlight Hitters and Stacks, mercredi 26 mai

Yahoo Stack of the Day: Washington Nationals contre RHP Jeff Hoffman – 5,1 courses implicites

Gardez un œil sur la météo à Nationals Park, car un après-midi chaud et humide avec des températures dans les années 80 supérieures entraîne le risque d’averses de tonnerre en début de soirée. En général, ce sont des averses brèves et rapides avec un peu de tonnerre et de foudre, bien qu’elles n’aient pas tendance à durer longtemps. Bien qu’il puisse y avoir un retard si l’on fusionne sur le stade de baseball, le risque d’un report est relativement faible et cette colonne ne concerne pas les lanceurs, juste les frappeurs dans ce jeu.

Alors que l’accent sera mis sur les batteurs de Washington, regarder au sommet de l’ordre des Reds contre l’énigmatique Joe Ross est également une stratégie avisée. Ne pensez pas à deux fois à l’augmentation du salaire de Jesse Winker, qui est tranquillement devenu une source d’énergie prééminente avec un .403 wOBA, .283 ISO et un 150 wRC + au cours de ses 600 dernières apparitions au plateau contre des lanceurs opposés. Tyler Naquin, Eugenio Suarez et Nicholas Castellanos sont juste derrière avec leur puissance contre les hurleurs droitiers, et en prime, l’enclos des relevés des Nationals est au mieux médiocre.

Avec ou sans ses numéros Coors Field, Jeff Hoffman a du mal à garder le ballon dans la cour. Depuis le début de la saison 2019, il a permis un .351 wOBA et un .176 ISO aux frappeurs opposés, tandis que ses collègues droitiers ont été encore meilleurs avec un .413 wOBA et un .324 ISO, ce qui en a résulté. dans un 2,73 HR / 9. Encore une fois, même sur 53,1 manches sur la route au cours de cette période, il permet une combinaison combinée de 2,03 HR / 9 aux frappeurs adverses de chaque côté de la plaque, de sorte que ses malheurs ne sont clairement pas seulement le produit de son temps dans la rotation des Rocheuses.

Starlin Castro devrait se classer cinquième, et il offre une belle économie de salaire sur les différents sites DFS tout en offrant une certaine différenciation puisque les joueurs ont tendance à le laisser hors de leur pile. Le sommet de la commande sera l’endroit où les masses afflueront, avec Juan Soto, Trea Turner, Kyle Schwarber et Josh Bell en train de devenir le noyau quatre populaire. Si Ryan Zimmerman fait partie de la formation de départ, Hoffman a le mélange de terrain contre lequel Zimmerman excelle. Bien qu’il ne soit plus un joueur de tous les jours, Zimmerman a tendance à être employé dans des situations favorables, et son rôle moins que stable maintient son salaire DFS à un niveau très raisonnable.

Une différenciation supplémentaire peut être trouvée avec celui de Yan Gomes ou Alex Avila derrière l’assiette. Victor Robles est sur la liste des blessés, ce qui devrait faire entrer Andrew Stevenson dans la formation de départ, et bien qu’il n’ait pas la vitesse de Robles, il a un potentiel de base supplémentaire avec sa batte. La création d’une pile enveloppante créera une variation par rapport aux combinaisons de piles Washington les plus populaires.

Ardoise précoce

Minnesota Twins contre RHP Jorge Lopez – 5.0 exécutions implicites

Cela fait cinq jours que Nelson Cruz a vu pour la dernière fois l’action, car il a été victime d’une entorse au poignet. Les Twins essaient d’éviter un voyage sur la liste des blessés, et bien qu’il devrait revenir bientôt, il n’est pas nécessaire de le précipiter pour le match d’aujourd’hui. Cela rendra probablement les Twins moins attrayants pour la plupart des joueurs, mais cela favorisera également un ou deux frappeurs dans un emplacement plus important dans l’ordre des frappeurs.

Jorge Lopez a un taux de retrait inférieur à la moyenne de 19,9% et il tente de survivre avec un taux de balle au sol de 47,1%. Malheureusement, il a tendance à souffrir contre les frappeurs de flyball, permettant un taux de 20,8% HR / FB et 1,87 HR / 9 au cours de ses 201,2 dernières manches. Josh Donaldson a la réputation d’être un masher gaucher. Cependant, il est également une option de puissance d’élite dans les affrontements à mains égales. Lopez est le type de lanceur contre lequel Miguel Sano s’épanouit, car il permet plus de contacts que la moyenne. Selon leur position dans l’alignement, les gauchers Alex Kirilloff, Kyle Garlick et Max Kepler sont tous des choix viables de la MLB DFS pour l’action précoce.

Ardoise principale

Red Sox de Boston contre LHP Drew Smyly – 5,5 courses implicites

Cette année, le gaucher Drew Smyly a permis des circuits comme si c’était son travail. Il est quatrième de la ligue avec 11 allers-retours autorisés, et les deux lanceurs devant lui ont lancé plus de manches. Smyly a subi plusieurs circuits lors de quatre de ses six derniers départs, ce qui devrait amener les joueurs à affluer vers les chauves-souris de Boston.

JD Martinez et Xander Bogaerts seront les options les plus populaires, mais il existe également une stratégie sous le radar. La moitié inférieure de la formation des Red Sox devrait avoir Christian Vasquez derrière le plat, Bobby Dalbec dans le champ intérieur et Hunter Renfroe et Danny Santana dans le champ extérieur. Bien que ce quatuor ne soit pas exactement chargé de noms familiers, au cours des deux dernières saisons et plus, ils ont des ISO supérieurs à .235. Collectivement, ils permettent des économies de salaire importantes, ce qui à son tour ouvrira des voies pour inclure des pichets de choix et une pile principale plus chère.

Réflexions finales pour le mercredi 26 mai MLB DFS Slate

Il y a quelques endroits qui pourraient voir des précipitations aujourd’hui, mais aucun des jeux ne semble risquer d’être reporté pour le moment. Comme toujours, gardez à l’esprit que les salaires et les formats de score diffèrent selon les différents sites de fantasy, et un home run sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.