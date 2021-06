MLB DFS Picks, Stacks + Pitchers 13 juin, Yahoo, DraftKings, FanDuel ⋆ .

Le dimanche 13 juin, il y a une liste de 11 matchs en avance avec neuf inclinaisons dans la tranche horaire de 13 heures. Entrons dans les meilleurs choix MLB DFS pour les lanceurs et les piles pour Yahoo, DraftKings et FanDuel.

MLB DFS Picks: Spotlight Pitchers and Top Stacks, dimanche 13 juin

Yahoo Stack of the Day: Washington Nationals contre Johnny Cueto – 4.0 courses implicites

Dans sa 14e campagne MLB, Johnny Cueto, 35 ans, continue de s’amuser et de manger les manches. Jusqu’à présent cette saison, il a évité le longball et connaît les chiffres de puissance les plus bas de sa carrière. Il semble qu’il ait abandonné la balle courbe pour un cutter, et sa balle rapide atteint en fait une moyenne de 92 mph, ce qui est la meilleure depuis la saison 2015.

Les principaux choix de Washington MLB DFS arrivent à des salaires très favorables sur Yahoo aujourd’hui. Nous devrions nous concentrer sur les quatre meilleurs frappeurs avec Juan Soto (20 $), Kyle Schwarber (16 $), Trea Turner (16 $) et Josh Bell (11 $). Bien que le reste de la formation des Nationaux ne soit pas particulièrement passionnant, ce quatuor est tout à fait un défi pour Cueto à affronter par un après-midi chaud et humide.

Ardoise de l’après-midi

Astros de Houston au RHP Michael Pineda – 5,2 courses implicites

Bien que Michael Pineda ait de solides statistiques tout au long de la saison avec une MPM de 3,46, un WHIP de 1,10 et 50 retraits au bâton en 52 manches, il a été un désastre lors de ses deux derniers départs. Face aux Orioles à Camden Yards et aux Yankees à domicile, Pineda n’a duré que 7,1 manches, et bien qu’il n’ait cédé aucun aller-retour, il a accordé sept points avec seulement trois retraits au bâton. Les villes jumelles sont toujours dans une vague de chaleur et ce sera entre le milieu et le haut des années 80 avec une brise de 10 à 12 mph vers le champ gauche cet après-midi.

Maintenant que les Astros sont en pleine santé, ils forment une gamme dangereuse et profonde. Michael Brantley a été négligé par les algorithmes de salaire FanDuel (3 000 $) et DraftKings (3 200 $), et il est dans la zone depuis son retour de la liste des blessés. Au cours de ses quatre derniers matchs, il a une fiche de 8 pour 15, dont deux doubles et deux matchs à plusieurs coups. Yordan Alvarez n’a qu’un coup de circuit lors de ses 15 derniers matchs et il est un véritable vol sur les sites DFS aujourd’hui avec son salaire déprimé.

Alex Bregman, Yulieski Gurriel et Carlos Correa offrent un excellent potentiel de puissance du côté droit de l’assiette et, bien sûr, Jose Altuve est dans le sillon en tant que metteur de table. Tous les membres de l’enclos des releveurs du Minnesota, à l’exception de deux, ont lancé au cours des 72 dernières heures, dont quatre ont fait plusieurs apparitions et Matt Shoemaker ne sera probablement pas prêt aujourd’hui après avoir été rétrogradé de la rotation, bien qu’il ait toujours joué dans son créneau habituel vendredi.

Ardoise tardive

Los Angeles Angels of Anaheim au RHP Jon Duplantier – 5.1 courses implicites

Le toit de Chase Field devrait être fermé pour le match de dimanche entre les Angels et les Diamondbacks. Même sans le frappeur désigné, Mike Trout et Shohei Ohtani dans l’alignement aujourd’hui, les Angels ont toujours un total de points implicites de 5,1. Aujourd’hui sera le quatrième départ de la saison pour Jon Duplantier, 26 ans, et les trois premiers ont été comiquement horribles. Même si nous apportons ses résultats MLB 2019, il a toujours une MPM de 5,77 et un WHIP de 1,61. Bien qu’il ait évité le longball, n’autorisant que six circuits, la combinaison de coups sûrs et de buts supplémentaires en fait une mine d’or fantastique.

Après avoir lutté contre des effondrements sans fin et des séquences de froid, tout à coup Justin Upton écrase le ballon. Lors de ses 60 dernières apparitions au marbre cette saison contre des lanceurs droitiers, le vétéran de 15 ans a un ISO de .315 avec un wOBA de .380. Anthony Rendon et Jared Walsh sont des choix solides contre la plupart des lanceurs et Jose Iglesias et Juan Lagares ont des salaires presque minimums sur les sites DFS. Sur la liste tardive, la plupart des joueurs afflueront à juste titre vers les Dodgers et les Athlétisme, nous avons donc peut-être trouvé notre chemin divergent avec les Anges.

Pichets en vedette

Top Target: RHP Shane Bieber contre Seattle Mariners – 3.0 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 54 $ | FanDuel 12 000 $ | DraftKings 11 000 $

Les Mariners ne sont pas une formation particulièrement intimidante sans Evan White et Kyle Lewis, qui sont sur la liste des blessés et la recrue Jared Kelenic renvoyée chez les mineurs pour arranger les choses. Au cours de ses 1 500 derniers frappeurs affrontés, Shane Bieber a un taux de retrait au bâton de 33,2 % et un taux de marche minuscule de 6,1 %. Nous payons le gros prix, mais cette recommandation est une évidence.

Option secondaire : RHP Adrian Houser contre Pittsburgh Pirates – 3,7 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 33 $ | FanDuel 7 400 $ | DraftKings $8,300

Le toit devrait être ouvert à l’American Family Field cet après-midi, afin que les fans des Brewers puissent profiter du temps du début de l’été au milieu des années 80. C’est vraiment le seul coup contre Adrian Houser aujourd’hui, qui a un beau match contre une équipe anémique de Pittsburgh. Le salaire raisonnable sur FanDuel atténue le fait qu’il est difficile de projeter Houser d’atteindre six manches afin de répondre à l’exigence de base pour un départ de qualité et à seulement 33 $ sur Yahoo, il est difficile de faire des files d’attente sans lui.

Wild Card: RHP Tony Santillan contre Colorado Rockies – 4,3 points implicites

Salaire DFS : Yahoo 28 $ | FanDuel N/A | DraftKings 5 ​​500 $

Cincinnati appelle Tony Santillan, 24 ans, pour faire ses débuts en MLB cet après-midi contre les Rocheuses. Santillan a été sélectionné au deuxième tour du repêchage de la MLB 2015 en tant que meilleur espoir du secondaire. Debout 6’3″ et 240 livres, Santillan est une figure imposante sur le monticule. Un inconvénient de sa construction est qu’il a subi diverses blessures tout au long de son séjour chez les mineurs. Grâce à six départs pour Louisville cette saison, il a enregistré 45 retraits au bâton sur 131 frappeurs face à seulement cinq circuits et sept autres coups sûrs assortis en extra-base autorisés tout en étant complètement allongé. Il est toujours difficile d’essayer de projeter comment les lanceurs réagiront lors de leur premier départ, mais nous devrions voir 75 ou 80 lancers cet après-midi de la perspective des Reds n ° 9.

Réflexions finales pour l’ardoise MLB DFS du dimanche 13 juin

Le temps est chaud dans la plupart des matchs aujourd’hui et le seul risque de précipitations sont quelques averses en début d’après-midi à Cincinnati, bien qu’elles ne soient pas projetées près du stade pour le moment. Comme toujours, n’oubliez pas que les salaires et les formats de notation diffèrent d’un site à l’autre, et qu’un coup de circuit sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.