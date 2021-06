MLB DFS Picks, Stacks + Pitchers pour le 4 juin, Yahoo, DraftKings, FanDuel ⋆ .

Le vendredi 4 juin, déroule une méga ardoise principale avec chaque équipe en action. Entrons dans les meilleurs choix MLB DFS pour les lanceurs et les piles pour Yahoo, DraftKings et FanDuel.

MLB DFS Picks: Spotlight Pitchers and Top Stacks, vendredi 4 juin

Yahoo Stack of the Day: Boston Red Sox au RHP Michael King – 4,8 courses implicites

Bien qu’il ne s’agisse que du deuxième départ pour Michael King, ses sept apparitions ont été des efforts de plusieurs manches cette saison. Bien qu’il ne soit techniquement plus une recrue, il n’a que 50,2 manches dans The Show. Les systèmes de projection l’aiment comme un long releveur qui fait un travail décent pour limiter les home runs, allant de 1,3 à 1,4 pour neuf manches, et avec des retraits au bâton adéquats entre 7,75 et 8,32 pour neuf manches. Avec Corey Kluber sur la liste des blessés, King sera le cinquième partant. Aujourd’hui, les joueurs doivent s’attendre à 55 à 65 lancers, soit environ trois manches. Les Yankees se tourneront ensuite vers leur enclos avec les gauchers Nestor Cortes, Lucas Luetge et Wandy Peralta travaillant en collaboration avec le droitier Jonathan Loaisiga pour reprendre le reste du match.

JD Martinez et Xander Bogaerts sont les cibles prioritaires car ils excellent contre les lanceurs de l’une ou l’autre main. Rafael Devers a martelé les droitiers avec un ISO de .326 au cours de ses 308 dernières apparitions sur plaque, et il est un choix intrigant de la MLB DFS pour un coup de circuit précoce. Hunter Renfroe a la puissance d’une tour d’éclairage avec un ISO de 0,226 contre les lanceurs de même main et un ISO de 0,318 contre les gauchers – le salaire de 16 $ sur Yahoo est susceptible de tenir la plupart des joueurs à distance. Si vous recherchez un tapis complet, Danny Santana, le receveur Christian Vazquez et Alex Verdugo peuvent être utilisés pour compléter les choses.

Ardoise du soir

Milwaukee Brewers contre RHP Matt Peacock – 4,8 courses implicites

Ce soir, les joueurs vont affluer vers le Coors Field Extravaganza, qui a actuellement un total implicite de 11 courses. Les températures au premier pas seront de près de 90 degrés et le temps chaud augmente la production offensive dans l’air raréfié de Denver. Au lieu de cela, recherchez des contre-mouvements et des alternatives pour tirer parti du terrain.

Ce sera le quatrième départ pour Matt Peacock, qui a commencé la saison en travaillant dans l’enclos des releveurs. C’est probablement le dernier arrêt pour Peacock puisqu’il sera probablement libéré s’il n’est pas en mesure de s’en tenir aux Diamondbacks. Il n’y a pas beaucoup d’avantages pour Peacock, qui a à peine réussi à se classer parmi les 35 meilleurs espoirs de l’Arizona. Généralement considéré comme un joueur au sol avec peu de retrait au bâton et une commande marginale, les frappeurs de ballon volant auront la possibilité de corriger toute erreur dans la cour.

La cible principale sera Christian Yelich, bien que Daniel Vogelbach, Omar Narvaez et Travis Shaw méritent d’être considérés comme des frappeurs de gauche avec des salaires raisonnables sur les sites DFS. L’enclos des releveurs de l’Arizona a langui dans les cinq derniers cette saison selon la plupart des mesures standard et avancées. Cela ne devrait pas être une surprise étant donné que les releveurs collectifs ont également affiché des résultats médiocres en examinant les calendriers de deux et trois saisons.

Ardoise tardive

Cubs de Chicago contre Giants de San Francisco – 4,5 points implicites

Pour être clair, aucun des trois matchs en retard n’est particulièrement intéressant d’un point de vue offensif pour toute la liste du vendredi. L’offense des Angels n’a rien d’extraordinaire, et affronter les Mariners contre Shohei Ohtani n’est pas particulièrement attrayant. L’offensive des Giants manque Brandon Belt et Mike Yastrzemski, ainsi qu’Evan Longoria est en panne. Les Mets font face à Blake Snell, ce qui les retire de la première place, ce qui laisse soit les Padres, soit les Cubs.

San Francisco n’a pas annoncé de titulaire ce soir après avoir désigné Logan Webb sur la liste des blessés hier. Aaron Sanchez est déjà sur la liste des blessés, donc ce soir se terminera probablement par un match des releveurs. On s’attend à ce que les gauchers Scott Kazmir et Conner Menez se combinent avec les droitiers Nick Tropeano et Matt Wisler comme armes les plus fraîches disponibles.

Kris Bryant, Javier Baez et Anthony Rizzo sont le trio de puissance à cibler dans ce match, car ils sont également doués contre les droitiers et les gauchers. Ian Happ, un interrupteur, convient à tous les formats et mérite d’être considéré comme un élément unique de la liste principale avec ce salaire raisonnable. Joc Pederson est le joker, même s’il serait logique de le garder au sommet de l’ordre, même s’il s’agit d’un gaucher partant pour San Francisco, car ce sera probablement un match des releveurs. Willson Contreras est la meilleure option de capture pour l’action du soir.

Pichets en vedette

Top Target: RHP Max Scherzer aux Phillies de Philadelphie – 3,6 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 56 $ | FanDuel 11 200 $ | DraftKings 11,400 $

Avec les 30 équipes en action et un match à Coors Field, Max Scherzer passe en fait un peu sous le radar. Il affiche des chiffres stellaires dans tous les domaines, avec une MPM de 2,34, 0,82 WHIP et 12,4 retraits au bâton par neuf manches. L’offensive des Phillies est toujours sans Bryce Harper et Didi Gregorius, ce qui crée une baisse notable des talents pour l’arrière de la formation. Si ce salaire est un peu trop riche sur FanDuel, n’hésitez pas à vous tourner vers Freddy Peralta (8 700 $) pour 2 500 $ d’économies et autant d’atouts que Scherzer avec un 2 à 1 de Milwaukee qui remporte la victoire.

Option secondaire: RHP Shohei Ohtani contre Seattle Mariners – 4.0 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 44 $ | FanDuel 9 500 $ | DraftKings 7 600 $

Tout comme le mauvais salaire de Peralta sur FanDuel, DraftKings a en quelque sorte attribué à Shohei Ohtani un salaire inférieur à celui de Jon Gray et Frankie Montas à Coors Field, Spencer Turnbull affrontant les White Sox et Blake Snell, qui a totalisé 1,4 points DraftKings lors de son dernier deux départs. Mettez simplement Ohtani sur la majorité de vos listes et passez aux autres positions.

Sur FanDuel, les 9 500 $ sont plus un point de décision, et il est peu probable qu’Ohtani se qualifie pour un départ de qualité puisqu’il n’a terminé la sixième manche que deux fois cette saison et Peralta est de 900 $ de moins. Le salaire de Yahoo est énorme, et il y a suffisamment de frappeurs inférieurs à 10 $ pour y ouvrir des options.

Wildcard: RHP Cody Poteet chez Pittsburgh Pirates – 4.0 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 37 $ | FanDuel 6 900 $ | DraftKings 6 600 $

Il s’agit d’un bel affrontement pour la recrue Cody Poteet dans l’environnement favorable aux lanceurs de PNC Park. Même avec le retour de Ke’Bryan Hayes, qui a raté les deux derniers mois avec une blessure au poignet, il n’y a pas beaucoup de frappeurs effrayants parmi l’itération 2021 des Pirates. En associant Ohtani et Poteet sur DraftKings, il est possible de faire à peu près n’importe quoi avec des doubles stacks, car cela laissera un énorme 4 475 $ par joueur de position. Sur Yahoo, les 37 $ sont un peu élevés, mais la hausse des retraits au bâton pour Poteet est intrigante. Cela semble être un jeu inutile sur FanDuel avec autant de chauves-souris dandy à prix réduit offrant un allégement de salaire.

Réflexions finales pour l’ardoise MLB DFS du vendredi 4 juin

Cela devrait être une liste de tournois amusante, car il existe de nombreuses stratégies de construction de listes différentes qui sont viables ce soir. Comme toujours, gardez à l’esprit que les salaires et les formats de notation diffèrent d’un site à l’autre, et qu’un coup de circuit sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.