MLB DFS Picks, Stacks + Pitchers pour Yahoo, DraftKings, FanDuel 8/15 ⋆ .

Le dimanche 15 août, une liste principale de 10 matchs sera suivie d’un ensemble intrigant de quatre matchs en fin d’après-midi. Entrons dans les meilleurs choix de MLB DFS pour les lanceurs et les piles pour les formations quotidiennes de baseball fantastique de Yahoo, DraftKings et FanDuel.

MLB DFS Picks: Spotlight Pitchers and Top Stacks, dimanche 15 août

Yahoo Stack of the Day: Boston Red Sox contre LHP Keegan Akin – 6,7 courses implicites

Keegan Akin a rebondi entre l’enclos et la rotation de départ, et les Orioles n’ont plus d’endroits pour le cacher. La bonne nouvelle est que ce n’est que la deuxième fois de sa carrière qu’il affronte Boston. La mauvaise nouvelle est que les Red Sox se régalent de gauchers. Bien qu’Akin n’ait pas accordé de coup de circuit lors de ses 13,2 dernières manches, il a toujours une MPM de 10,53 au cours de cette séquence. Au cours de ses 240 derniers affrontements gaucher/droitier, Akin a autorisé un wOBA de .376 et un ISO de .206, ce qui transforme essentiellement chaque alignement adverse en Xander Bogaerts.

En parlant de Bogaerts, il arrive aujourd’hui à un prix raisonnable de 19 $ sur Yahoo. L’algorithme salarial a augmenté les salaires de la plupart des chauves-souris des Red Sox, ce qui devrait aider à contrôler leur popularité. Comme c’est dimanche, il devrait y avoir suffisamment de dandys discount avec des salaires à un chiffre, le tirage au sort commence aujourd’hui. Cela permettra de charger JD Martinez (22 $), Hunter Renfroe (23 $), Enrique Hernandez (22 $) et Bobby Dalbec (17 $). Si Christian Vazquez (11 $) est dans l’alignement, il est un excellent moyen de répondre aux exigences du receveur.

Consultez nos classements GRATUITS de Fantasy Football

La saison 2021 de Fantasy Football est presque arrivée, alors assurez-vous de composer vos brouillons fictifs et vos tableaux de brouillon avec notre Classements de Fantasy Football GRATUITS. Ce sont les classements qu’Alex Baker lui-même utilise – et créé – pour ses propres ligues de football Fantasy. Nos classements 2021 englobent tout, des ligues Half-PPR, Full-PPR, Standard, Dynasty et Rookie Dynasty, avec des données d’experts et des profils de joueurs pour chaque joueur sur lequel vous avez des questions. Vérifier Les classements d’Awesemo et gagnez votre ligue.

Ardoise en milieu d’après-midi

Oakland Athletics à LHP Kolby Allard – 5,4 courses implicites

L’offensive ne manque pas dans la deuxième vague de matchs, les Cardinals affrontant Kris Bubic, les White Sox affrontant Nestor Cortez et les Rays affrontant Charlie Barnes. Cela devrait garder les choses dispersées et les joueurs peuvent chercher à cibler Kolby Allard. Alors qu’Allard n’a accordé que quatre points lors de ses 12 dernières manches, il a cédé trois circuits. Il a accordé 2,97 circuits par neuf manches au cours des six derniers départs, aboutissant à une MPM de 8,01.

Yan Gomes est susceptible d’être derrière le plat cet après-midi, et il a une longue feuille de route de succès dans les affrontements droite/gauche. Josh Harrison (quad) a raté les deux derniers matchs, et son absence signifie un coup de pouce dans l’ordre des frappeurs pour Matt Chapman. Alors que Chapman a eu du mal à établir le contact cette saison et frappe près d’un tiers du temps contre les gauchers, il a toujours un ISO de .211 et un taux de marche de 12,5%. Mark Canha et Starling Marte ont de grandes chances de voir cinq apparitions au plateau en haut de l’ordre, et Stephen Piscotty peut être un économiseur de salaire puisqu’il est généralement dans la formation contre les gauchers.

Le joyau de la couronne est Matt Olson, qui continue d’être sous-représenté dans les tournois lorsqu’il est dans les affrontements gaucher/gaucher. Lors de ses 161 dernières opportunités contre des lanceurs de même main, il a produit un wOBA de .423 avec un ISO de .384.

Ardoise tardive

Astros de Houston au LHP Reid Detmers – 5,8 courses implicites

Il va faire chaud et humide à Anaheim aujourd’hui, avec des températures de temps de jeu dans les basses années 80 avec 60% d’humidité. Reid Detmers fera sa troisième apparition cette saison, et les deux premiers ont été assez horribles. Il entre dans ce match avec une MPM de 10,61 tout en accordant près de deux coureurs de base par manche. Exécuter le gant des Dodgers et de l’Athlétisme est susceptible de ressembler à un pique-nique contre les Astros, qui sont la meilleure attaque de haut en bas contre les gauchers de la MLB.

Kyle Tucker a été déplacé sur la liste de réserve COVID-19 hier et il est peu probable qu’il soit disponible. Yuli Gurriel (cou) a été activé de la réserve blessée et de retour dans l’alignement hier soir dans un mouvement correspondant. Gurriel a un wOBA de .411 et un ISO de .274 sur ses 135 derniers matchs droitier/gaucher. Jose Altuve et Carlos Correa sont des options de base pour n’importe quelle pile de Houston, et Yordan Alvarez et Michael Brantley sont également en jeu depuis que les Angels ont utilisé deux de leurs trois releveurs gauchers hier. Les droitiers Austin Warren et Steve Cishek devraient prendre le relais une fois que Detmers aura pris les douches. Il y a une chance que les Angels élèvent quelqu’un de Triple-A, avec leur enclos des releveurs très utilisé au cours des 72 dernières heures et leur rotation de départ amincie par le commerce d’Andrew Heaney et la blessure d’Alex Cobb.

Pichets en vedette

Meilleure cible de choix de la MLB DFS: RHP Aaron Nola contre Cincinnati Reds – 4.0 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 40 $ | FanDuel 9 500 $ | DraftKings 10 000 $

Lors de son dernier départ, Aaron Nola affrontait les Dodgers avant qu’un retard de pluie ne mette fin à sa soirée après seulement quatre manches. L’offensive des Reds peut être formidable, mais Nola est donc une bonne affaire sur Yahoo et FanDuel. Les retraits au bâton sont monnaie courante dans MLB DFS, et Nola est une artiste à cet égard. L’inconvénient est que cette itération de la programmation de Cincinnati est bonne pour établir le contact, donc il aura du pain sur la planche pour lui.

Cible de sélection secondaire MLB DFS : RHP Lucas Giolito contre les Yankees de New York – 3,5 points implicites

Salaire DFS : Yahoo 47 $ | FanDuel 9 800 $ | DraftKings 10 700 $

Affronter les Yankees est toujours une tâche ardue, en particulier avec l’ajout de Joey Gallo et Anthony Rizzo. Alors que Rizzo est sur l’étagère, Luke Voit est de retour dans le mix et balance une grosse batte. Il y a encore le trio d’Aaron Judge, Giancarlo Stanton et DJ LeMahieu à affronter. Heureusement, ce risque inhérent est déjà pris en compte dans le salaire DFS de Lucas Giolito, ce qui le maintient en jeu comme l’une des meilleures options de tournoi.

Il y a des retraits au bâton à avoir contre New York, et la programmation projetée d’aujourd’hui comprend six frappeurs avec un taux de retrait au bâton de 26,4% ou plus. Sur ses 800 derniers frappeurs affrontés, Giolito est juste en dessous d’un taux de retrait au bâton de 30% tout en gardant les frappeurs adverses en échec. Au cours de cette période, Giolito a commencé avec un compte de 0-1 contre près des deux tiers des frappeurs qu’il a affrontés, aidé par son taux de première frappe de 65,5% et son taux de frappe de 15,4%.

Caractère générique : RHP Elieser Hernandez contre les Cubs de Chicago – 3,6 points implicites

Salaire DFS : Yahoo $38 | FanDuel 6 800 $ | DraftKings 8 600 $

FanDuel et Yahoo ont raté le coche ici, et Elieser Hernandez bénéficie d’une remise importante en sortant de la liste des blessés de 60 jours. Hernandez a effectué trois départs en rééducation chez les mineurs et il a atteint 62 lancers lors de son dernier départ. Il aurait probablement pu faire plus, mais il a réussi 10 retraits au bâton alors qu’il n’a affronté que 16 frappeurs, il n’était donc pas nécessaire de le pousser. Aujourd’hui, quelque chose dans la gamme des 75 à 80 pas semble approprié, et tant qu’il ne travaille pas dans une seule manche, il y a de bonnes chances qu’il aille cinq cadres cet après-midi.

Réflexions finales pour l’ardoise des choix de la MLB DFS du dimanche 15 août

Il y a beaucoup d’affrontements offensifs de qualité aujourd’hui, ce qui devrait rendre les choses intéressantes dans les tournois. N’ayez pas peur de lancer les dés avec certains des lanceurs de niveau intermédiaire afin de vous enrichir avec des files d’attente premium à double pile.