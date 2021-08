MLB DFS Picks, Stacks + Pitchers pour Yahoo, DraftKings, FanDuel 8/16 ⋆ .

Le lundi 16 août, une formidable liste principale de 10 matchs est remplie de lanceurs douteux. Entrons dans les meilleurs choix de MLB DFS pour les lanceurs et les piles pour les formations quotidiennes de baseball fantastique de Yahoo, DraftKings et FanDuel.

MLB DFS Picks: Spotlight Pitchers and Top Stacks, lundi 16 août

Yahoo Stack of the Day: New York Yankees contre LHP Jose Suarez – 5,7 courses implicites

L’algorithme de salaire de Yahoo propose quelques bonnes affaires de New York alors qu’ils affrontent Jose Suarez. Bien que Suarez ait été meilleur contre les frappeurs opposés cette année, la plupart de ce succès est venu comme un releveur de plusieurs manches et non un démarreur. Au cours des deux dernières saisons et plus, Suarez a permis un ISO de .232 et un taux de marche de 9,5% avec un taux de retrait au bâton inférieur à 16,9% contre les frappeurs droitiers. Il a également accordé une ISO de .211 mais avec un taux de retrait au bâton de 24,7% contre les gauchers au cours de la même période.

Avec DJ LeMahieu (13 $), Giancarlo Stanton (13 $) et Luke Voit (10 $) avec des remises importantes aujourd’hui, il n’est pas difficile d’inclure Aaron Judge dans le noyau quatre tout en déployant Gerrit Cole (51 $) en tant que as. Ce sera une construction de gamme populaire, les joueurs devront donc différencier les listes avec une pile secondaire.

Joey Gallo (14 $) et Rougned Odor (11 $) seront moins populaires qu’ils ne devraient l’être, car les joueurs hésitent toujours à aligner des frappeurs dans les matchs gauche/gauche. Au cours de leurs plus de 200 derniers matchs à mains nues, les deux frappeurs ont des ISO supérieurs à 0,200.

Ardoise du soir

Astros de Houston au RHP Carlos Hernandez – 5,6 courses implicites

Par tous les moyens, regardez des deux côtés du jeu Coors Field avec un total implicite de 12,5 par temps de 90 degrés. Pour une certaine différenciation sur cette liste, regardez les Astros, qui ont la meilleure attaque cette saison contre les lanceurs droitiers et gauchers du point de vue du wRC+. Carlos Hernandez est un lanceur parfaitement moyen qui serait un partant en retour de rotation pour la plupart des équipes de la ligue. Bien qu’il ait un taux de marche de 12,1% au cours des deux dernières saisons, il a également un taux de retrait au bâton supérieur à la moyenne à 24,2%.

Hernandez a apporté des améliorations par rapport à ses 14,2 manches limitées la saison dernière, et après avoir débuté dans l’enclos des releveurs, il semble être un partant à temps plein à l’avenir pour les Royals. Cependant, la programmation de Houston est implacable et avec une météo favorable à Kauffman Park, la nuit s’annonce difficile pour Hernandez.

Avec Kyle Tucker sur la liste de réserve COVID-19, la recrue Jake Meyers a été mise à contribution, et il a répondu avec deux circuits et cinq points produits samedi. C’est impressionnant étant donné qu’il avait tous les 14 batteurs de la MLB à son actif avant ce match. Bien qu’il soit peu probable que la foudre frappe deux fois, c’est un bon rappel que lui et Chas McCormick obtiennent de bons lancers à frapper, car les équipes adverses préfèrent tenter leur chance contre eux que les suspects habituels.

Jose Altuve, Michael Brantley, Carlos Correa et Yordan Alvarez sont les meilleures cibles dans tous les formats ce soir. Sur l’ardoise du soir, Yuli Gurriel et Aledmys Diaz travaillent également pour se différencier de la foule de Coors Field, car les deux vétérans ont de solides antécédents de succès dans les matchs à mains nues.

Ardoise tardive

Los Angeles Dodgers contre LHP Steven Brault – 5,7 points implicites

Steven Brault se dirige vers une scie circulaire droitière d’un alignement ce soir. La seule grâce salvatrice est que les Dodgers étaient le match de baseball du dimanche soir en vedette et ont dû voyager à travers le pays depuis New York. Cependant, même cela ne sauvera probablement pas Brault ce soir.

Même sans Mookie Betts (hanche), Los Angeles possède une programmation All-Star. Ce ne serait pas une surprise pour un vétéran ou deux d’avoir un jour de congé après le vol de cross-country. Trea Turner, AJ Pollock et Chris Taylor sont susceptibles de voir des positions importantes dans l’ordre des frappeurs avec un gaucher sur le monticule. Justin Turner est le plus susceptible de prendre un jour de congé, car il souffre d’une blessure à l’aine. Albert Pujols pourrait prendre un départ au milieu de l’ordre.

Le receveur Will Smith a disputé trois matchs consécutifs, il pourrait donc aussi les voir en congé, ce qui pourrait potentiellement promouvoir l’un des autres droitiers au milieu de l’ordre. Enfin, Max Muncy et Corey Seager sont tous les deux en jeu, car ils peuvent se débrouiller dans les affrontements gauchers/gauchers et les Pirates ont un enclos droit-lourd.

Pichets en vedette

Meilleure cible de choix de la MLB DFS: RHP Gerrit Cole contre Los Angeles Angels of Anaheim – 4.0 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 51 $ | FanDuel 11 400 $ | DraftKings 10 900 $

Gerrit Cole devrait revenir de la réserve COVID-19 ce soir. Les rapports indiquent que, même s’il a été testé positif et a présenté la plupart des symptômes, il se porte bien et se sent prêt à revenir. La formation des Angels serait très différente s’ils avaient Mike Trout et Anthony Rendon cette saison. Alors que Shohei Ohtani est en bonne voie pour 40 circuits et 20 buts volés, il ne peut pas porter la charge seul. Brandon Marsh, Jo Adell et Jared Walsh ont tous un avenir prometteur, mais ils sont incroyablement incohérents. David Fletcher, Max Stassi et Justin Upton ne vont pas faire peur à de nombreux lanceurs, ce qui fait de Cole la meilleure option de lanceur sur l’ardoise.

Cible de sélection secondaire MLB DFS : RHP Kevin Gausman contre les Mets de New York – 3,5 points implicites

Salaire DFS : Yahoo 43 $ | FanDuel 10 300 $ | DraftKings 10 100 $

Ceux qui ne sont pas fans de Cole ce soir ont Kevin Gausman comme excellente alternative. Les Mets ont perdu 14-4 hier soir sur ESPN à New York. Cela a fait de la série un coup franc pour les Dodgers, et le long vol vers San Francisco n’aurait pas pu être très amusant. Gausman a un ERA de 2,29 et un WHIP de 0,97 parmi les six premiers. Mieux encore, ses 10,9 retraits au bâton par neuf, qui se classent au 10e rang de la ligue. Alors que New York n’est pas un jeu d’enfant et qu’Oracle Park n’est pas tout à fait le paradis des lanceurs qu’il était avant les rénovations, Gausman devrait se disputer les honneurs des meilleurs lanceurs ce soir.

Caractère générique : RHP Cal Quantrill aux Minnesota Twins – 5,0 courses implicites

Salaire DFS : Yahoo 35 $ | FanDuel 8 500 $ | DraftKings 7 800 $

Cette recommandation n’est en aucun cas pour les âmes sensibles. Même après avoir abandonné plusieurs contributeurs clés et en avoir perdu quelques autres à cause de blessures, la gamme des Twins n’est pas un jeu d’enfant. Cependant, le salaire est raisonnable pour que Cal Quantrill soit employé comme deuxième lanceur sur Yahoo et DraftKings. Il a apporté quelques ajustements à sa mécanique de tangage et à son mix, ce qui a stimulé son succès au bâton. La formation projetée pour le Minnesota a un taux de retrait au bâton de 27,9% contre les lanceurs droitiers au cours des deux dernières saisons. Bien qu’ils aient également un ISO de 0,218, Quantrill offre un certain allégement de salaire dans les tournois tant que sa popularité reste à un niveau raisonnable.

Réflexions finales pour l’ardoise des choix de la MLB DFS du lundi 16 août

Le temps ne semble pas être un problème aujourd’hui, bien que des averses en milieu de semaine soient attendues dans plusieurs villes du pays. Les tournois devraient être particulièrement excitants avec le potentiel de feux d’artifice à Coors Field et sept équipes avec un total implicite de cinq points.