MLB EN DIRECT : GÉANTS DE SAN FRANCISCO VS. LES BRAVES D’ATLANTA

in

Les Braves d’Atlanta bienvenue à Truist Park Les géants de San Francisco pour le dernier match d’une série de trois matchs, qui oppose deux équipes qui mènent leurs divisions au sein de la Ligue nationale, à la recherche d’une place en octobre, dans la saison 2021 de Grandes ligues.

La réunion aura lieu à 13 h 20 HE. Les Braves d’Atlanta Ils iront creuser l’écart vis-à-vis des Phillies de Philadelphie, et chercheront une place privilégiée au sein de la Ligue nationale pour les play-offs en octobre.

Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux Ecoutez et voir le jouer au vivant.

Giants de San Francisco (84-45)

Pour les Les géants de San Francisco Le droitier Anthony DeSclafani (11-5, 3,26 MPM et 123 retraits au bâton) fera son départ.

Braves d’Atlanta (69-59)

Les Braves d’Atlanta auront le droitier Ian Anderson (5-5, 3,56 ERA et 98 retraits au bâton) dans la surface essayant de remporter la victoire et de maintenir son combat pour maintenir la position privilégiée de leader de la division Est de la NL.

MLB Live : Braves d’Atlanta contre Les géants de San Francisco



Les Braves d’Atlanta et les Les géants de San Francisco ils finissent aujourd’hui son premier match de série week-end de la saison 2021 de MLB, et ici nous vous disons où vous pouvez entendre et voir le jouer au vivant au:

RADIO

Le ventilateur 680 AM / 93,7 FM Radio

Radio WNNX 100.5

Réseau Radio Braves

Radio KNBR 680

la télé

Télévision Bally Sports Sud

KNTV

Suivez-nous sur Google News Telegram OU Instagram Ou venez parler du beige dans notre groupe WhatsApp Toutes les actualités, les rumeurs et les meilleurs jeux des ligues majeures