MLB entre dans le premier arrêt de travail depuis 1994

La Major League Baseball est entrée en arrêt de travail pour le moment depuis 1994-95. Jeudi matin, la MLB a annoncé que la ligue avait commencé le lock-out de ses joueurs après l’expiration de la convention collective à 23 h 59 HE mercredi. Cela met fin à plus de 26 ans de paix sociale, et les équipes ne seront pas autorisées à signer des agents libres, à proposer des prolongations de contrat, à libérer des joueurs ou à proposer des échanges.

« Aujourd’hui est une journée difficile pour le baseball, mais comme je l’ai dit toute l’année, il existe un chemin vers un accord équitable, et nous le trouverons », a écrit le commissaire Rob Manfred dans une lettre aux fans. « Je ne doute pas que la Ligue et les Joueurs partagent une appréciation fondamentale pour ce jeu et un engagement envers ses fans. Je reste optimiste que les deux parties saisiront l’opportunité de travailler ensemble pour développer, protéger et renforcer le jeu que nous aimons. »

La MLB et la MLBPA se sont rencontrées pendant 45 minutes mercredi matin. Les deux parties se sont rencontrées plus tard dans la journée, mais la réunion n’a duré que sept minutes après qu’un accord n’a pas pu ; être atteint. La MLBPA a qualifié le verrouillage de « mesure dramatique, quel que soit le moment choisi ».

« C’était le choix des propriétaires, clair et simple, spécifiquement calculé pour faire pression sur les joueurs pour qu’ils renoncent à leurs droits et avantages, et abandonnent les propositions de négociation de bonne foi qui profiteront non pas à Just Players, mais au jeu et à l’industrie dans son ensemble », a déclaré la MLBPA dans sa déclaration, par ESPN. « Ces tactiques ne sont pas nouvelles. Nous sommes déjà venus ici et les joueurs ont été à la hauteur de l’occasion à maintes reprises – guidés par une solidarité qui s’est forgée au fil des générations. Nous le ferons à nouveau ici. »

MLB.com a rapporté que la proposition de la ligue la semaine dernière lors des négociations incluait une loterie de repêchage de style NBA, un frappeur désigné universel, une augmentation du salaire minimum des joueurs, une augmentation du seuil d’imposition du solde concurrentiel et l’élimination du système de qualification. La ligue a également proposé un format de 14 séries éliminatoires qui aurait augmenté le seuil CBT jusqu’à 220 millions de dollars. Le syndicat voulait un seuil CBT de 245 millions de dollars et des séries éliminatoires élargies à 12 équipes.

Le précédent arrêt de travail avait eu lieu en 1994 lorsque les joueurs se sont mis en grève. Cela a conduit à l’annulation de la Série mondiale de 1994 et à un raccourcissement de la saison 1995 alors que les équipes ont joué 144 matchs au lieu de 162. Avant la grève, il y a eu un lock-out en 1990 qui a duré 32 jours. Aucun match n’a été annulé mais le début de la saison 1990 a été repoussé d’une semaine.