MLB J. Pollock vole le sommeil de Manny et en capture un qui avait déjà frappé un coup de circuit

in

Une série spectaculaire sera toujours pleine de pièces spectaculaires. Les Dodgers Los Angeles affronte les Padres de San Diego et dans les quatre premières manches, les “breaks” du match ont favorisé les visiteurs.

Will Smith a donné l’avantage aux Dodgers en ouvrant la deuxième manche avec un circuit de plus de 40 pieds. La table était alors mise pour un jeu d’endurance et d’endurance.

AJ Pollock !!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/ARMZ5amwIy – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 25 août 2021

Julio Urías, le culichi mexicain, a été dominant avec son slurve. Sur les 19 fois où il l’a lancé, 7 fois il a été déclaré une grève par l’arbitre principal.

Néanmoins, c’était le terrain sélectionné en fin de quatrième par Manny Machado, le troisième frappeur des Padres, pour un beau swing de ceux qui ont un coup de circuit puisque le ballon est connecté.

AJ Pollock, # SCTop10. Faites en sorte que cela se produise, @ESPNAshley @stanverrett @SportsCenter ! Pic.twitter.com/K63Evilqb7 – Dodger Blue (@ DodgerBlue1958) 25 août 2021

Tommy Pham avait atteint l’initiale après avoir reçu un ticket ouvrant l’entrée. Il a été le premier frappeur des Padres à prendre la route.

Alors balle en l’air, voltigeur des Dodgers AJ Pollock il s’est collé à la clôture et, d’un bond félin, a pratiquement retiré le ballon des mains d’un fan pour faire le jeu défensif de la nuit.

Il faudrait beaucoup de choses pour qu’un autre prenne la place. Jusqu’à présent, il a sauvé le tableau des scores et a également sauvé, bien qu’encore tôt, ce qu’il ne faut pas nommer.