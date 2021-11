MLB, le syndicat doit résoudre ces problèmes pour éviter le verrouillage: Sherman

Les World Series se sont terminées mardi soir et le match le plus important est passé instantanément du terrain à Zoom ou aux salles de réunion ou à l’endroit où exactement la MLB et la MLB Players Association négocieront.

La convention collective expire à minuit car le 1er décembre devient le 2 décembre. S’il n’y a pas d’accord, on s’attend à ce que les propriétaires mettent les joueurs en lock-out. Cela bloquerait, entre autres, toutes les transactions telles que les signatures et les transactions d’agents libres. Le Hot Stove deviendrait froid et ce qui suivrait est la déclaration familière de nombreux fans déclarant l’animosité envers les deux parties et s’engageant à ne pas revenir au sport, qui sera principalement oubliée à la reprise du jeu.

Ainsi, les équipes ont environ un mois pour résoudre ce problème ou refroidir ce qui a promis d’être une intersaison fascinante avec une classe d’agent libre profonde et étoilée et de nombreux clubs prêts à dépenser agressivement.

Sinon, il y aura beaucoup de discussions, mais comme toujours, les négociations tourneront autour de questions économiques fondamentales. Nous pouvons trop compliquer cela, mais c’est comme n’importe quelle entreprise : les travailleurs en veulent plus, les propriétaires veulent limiter les coûts et, ainsi, augmenter les profits.

Je suggérerais un moment de respiration profonde pour les deux parties pour noter que même avec la perception que les joueurs ont été battus à fond lors des deux dernières négociations de l’ABC, les joueurs n’ont toujours jamais été aussi bons. Le salaire est excellent et les avantages bien meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été dans des domaines tels que les voyages, l’hébergement et les soins de santé.

Le commissaire de la MLB Rob Manfred (à gauche) et le directeur exécutif de la MLBPA, Tony Clark (à droite) lors du premier match des World Series le 26 octobre 2021.AP

Inversement, quel que soit le nombre de cris de la direction au sujet de la mauvaise affaire de posséder une équipe de baseball, la valeur de ces clubs continue de rester élevée. Il n’y a pas de course pour vendre ces franchises et quand on peut en acheter, le prix reste stupéfiant, qu’une franchise mal gérée soit vendue au milieu d’une base de fans désintéressée dans le sud de la Floride ou dans un foyer de passion pour le baseball dans le Queens.

Ainsi, même lorsque les choses sont « mauvaises », elles sont en fait assez bonnes pour les deux parties. C’est pourquoi je crois que le plus gros problème auquel sont confrontés ces partis n’est pas de savoir comment se partager 11 milliards de dollars par an.

Il s’agit de problèmes qui affligent le produit sur le terrain et menacent davantage la popularité du sport.

Encore une fois, je ne suis pas naïf. Les négociations sont pour les défenseurs féroces de se battre pour de l’argent. Mais la MLB et le syndicat ont insisté pour que ces pourparlers aient une portée plus large. Que, en fait, comment les joueurs sont payés et par quelles équipes et à quelles étapes de leur carrière fait partie d’une intégrité sur le terrain qui doit être abordée. Comment définir et limiter le tanking, par exemple, fait partie intégrante de ces discussions.

Écoutez, les gens se plaignent que le jeu n’est plus ce qu’il était ou est en train de mourir depuis presque la naissance du baseball. Donc, je n’offrirai pas que le ciel tombe. Mais c’est certainement nuageux.

Regarder cette saison et les séries éliminatoires, c’était, d’une part, reconnaître que plus de grands athlètes jouent dans la Ligue majeure de baseball que jamais auparavant et déplorer également la rareté de voir cet athlétisme. Le temps mort entre chaque lancer et chaque prochaine fois que la balle est en jeu, mais supplie les générations avec une durée d’attention plus courte de passer au prochain canal, appareil ou application.

Quand j’étais gamin, c’était un régal d’aller à un double long métrage. L’idée de consacrer quatre heures au cinéma était une joie. Mais la double fonctionnalité a suivi le chemin du téléphone à cadran. Pourtant, dans le baseball, les jeux sont devenus longs, mais pas avec l’action de plusieurs films de Bruce Lee qui me feraient littéralement faire des coups de pied en l’air avec mes amis dans les allées du théâtre.

Je vais regarder et m’intéresser au baseball quoi qu’il arrive. J’aime le jeu et j’en tire ma vie. Mais mes enfants ne s’en soucient pas du tout et je sens cette épidémie. La plupart du temps au stade, je pense que ce n’est pas un film que je peux vendre. Nous sommes passés d’un sport pratiqué à un rythme tranquille mais régulier à un sport dans lequel nous regardons souvent les gens se tenir debout et réfléchir. L’objectif quotidien est devenu de lancer 150 lancers intouchables par match. Et les lanceurs sont en fait si bons dans ce domaine, que le compteur est de reconnaître que l’enchaînement des coups est un objectif idiot; efforcez-vous donc constamment de trouver le seul moyen sûr de marquer – frapper un circuit. C’est une philosophie qui mène à un tapis roulant de soulageurs à indice d’octane élevé, de retraits au bâton et d’inactivité.

La MLB connaît le problème et a expérimenté des solutions potentielles chez les mineurs. Les joueurs insistent sur le fait qu’ils sont les plus touchés et veulent être les intendants d’un changement positif. Il y a toutes sortes d’obstacles, naturellement. Les équipes des grands et des petits marchés ne voient pas les problèmes ni les solutions de la même manière, pas plus qu’un syndicat divisé à peu près également entre les joueurs de position et les lanceurs.

Mais comme une équipe de baseball de championnat telle que les Braves de 2021 qui unissent dans un objectif commun les très bien payés et le salaire minimum et les lanceurs et les frappeurs, la MLB et le syndicat doivent trouver un objectif commun. Cela ne signifie pas renoncer au plaidoyer. Cela signifie voir arranger le jeu ensemble comme la question économique la plus vitale de toutes. Peut-être que le jeu ou le prochain service de streaming aux poches profondes garantira toujours que les parties ont beaucoup d’argent pour se battre.

Mais la plus grande certitude pour le bien-être économique est de fournir un produit divertissant et compétitif qui nous donne sans cesse envie de revenir pour plus. Les propriétaires et les joueurs ne sont pas d’accord sur grand-chose, mais j’aurais du mal à croire que les deux côtés pensent que c’était le produit proposé en 2021.

Comment accéder à ce produit tout en conservant l’essence du jeu est si difficile qu’il exigera une coopération et une confiance qui n’existent pas actuellement. Ce sera beaucoup plus difficile que de répartir 11 milliards de dollars. Ce sera aussi beaucoup plus important.