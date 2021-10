MLB : Les Turners et Muncy rapprochent les Dodgers d’un dimanche spectaculaire !

in

Après la défaite des Giants de San Francisco contre les Padres plus tôt dans la journée, tout ce que les Dodgers de Los Angeles ont à faire est de gagner et de gagner et d’espérer que les Padres répéteront la victoire dimanche.

Le rival, en service, Corbin Burnes, est, avec Max Scherzer, Walker Buehler et Julio Urías, l’un des principaux favoris pour remporter le National League Cy Young Award. Mais aujourd’hui, il fait face à une grosse pierre d’achoppement. Julio Urías et un batteur de Dodger en excellente forme.

La première manche a été suffisante pour montrer la puissance des tenants du titre des World Series en titre. Trea Turner avec son dix-huitième match consécutif en frappant et en obtenant le titre de frappeur de la ligue et Muncy avec sa discipline de plaque obtenant une promenade a servi la table pour un autre Turner, Justin, pour honorer les Brewers de Milwaukee.

Un coupeur de 95 mph qui est resté haut et est resté en dehors de la zone de frappe était le terrain idéal pour que le Baron Rouge frappe son 27e home run de la saison régulière de la MLB en 2021 et a mis son équipe en tête du match.

Ce serait également son 5e home run de la saison avec deux coureurs ou plus sur la base montrant une tonne d’opportunités sur leurs coups sûrs.

Aujourd’hui, Justin ouvre également les paris concernant le Cy Young Award de la Ligue nationale comme l’efficacité de Corbin Burnes (ligne dans laquelle il a mené les candidats à domicile par différence) après que la connexion s’est élevée à 2,44 par 2,49 Buehler et 2,46 Max Scherzer .

Et les Brewers viennent de retirer Corbin du jeu après avoir terminé deux manches de travail, ce qui donne sans aucun doute une pause à l’équipe californienne.

Les Dodgers doivent forcer les deux victoires dans leurs matchs restants et attendre la défaite des Giants dimanche pour aspirer le match supplémentaire décidé par la division.