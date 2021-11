MLB-Les Yankees de New York échangeront-ils Miguel Andújar cet hiver?

le dominicain Miguel Andújar n’était pas désigné pour l’affectation comme d’autres de ses compagnons face à la MLB 2022.Yankees de New York Vont-ils le changer cet hiver ?

Du coup, les Yankees ont dû faire quelques manœuvres pour sauver plusieurs de leurs espoirs et ne pas les laisser aller à la règle 5 où une autre équipe peut les voler. Les joueurs de champ intérieur Roudge Odor et Tyler Wade ont été désignés pour l’affectation, tout comme Clint Frazier.

Wade a réussi à surpasser Miguel Andújar la saison dernière et a également été en meilleure santé, on pensait donc que les Yankees allaient abandonner Andújar avant Wade. Cependant, les Yankees n’oublient pas cette saison recrue pour Andujar et ils ont vu les 5 circuits qu’il a frappés en peu de temps alors qu’il était en bonne santé en 2021.

Les Yankees de New York échangeront-ils Miguel Andújar cet hiver ?

Sans aucun doute, il est possible que si les Yankees signent plusieurs joueurs en agence libre, ils doivent sacrifier un joueur de la liste actuelle, Miguel Andújar ne serait pas une pièce intouchable pour les Yankees lors de la prise de décision.

Andújar a un avenir flou avec les Mules, il n’a pas la chance de s’asseoir Aaron Judge et Joey Gallo vient de remporter un gant d’or, Aaron Hicks récupère et les Mules vont le chercher pour rattraper un peu les perdus temps.

Alors que, dans l’infield, mieux les Yankees ont plus de joueurs, au cas où ils signent un arrêt-court ils vont devoir démissionner à l’un de leurs infield player ou tout simplement ne pas signer de premier but et le donner à DJ Lemahieu, le voilà Quand une guerre entre Gio Urshela et Miguel Andújar entrerait pour la troisième base, où Urshela peut avoir un avantage en raison de sa meilleure défense.

Andújar peut susciter un certain intérêt sur le marché cet hiver, il est très talentueux et n’a que peu de santé, et même lorsqu’il est en bonne santé, il ne reçoit pas beaucoup de jeu des Yankees. Le dominicain souligne que s’il joue dans une autre organisation et qu’ils lui donnent beaucoup de jeu, il peut jouer à un niveau régulier.

Statut Andújar

Âgé de 26 ans, 6 pieds 220 livres, il a joué 78 matchs au cours des trois dernières saisons. Il est devenu un utilitaire.