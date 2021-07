MLB Network affirme que les lanceurs ne lancent pas plus fort dans une vidéo étrange

Il est difficile d’imaginer une ligue pire que la Major League Baseball pour promouvoir son jeu. Nous parlons d’une ligue pleine de jeunes joueurs passionnants – comme Shohei Ohtani, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña (avant sa blessure) – faisant des choses qui méritent des éloges.

Et pourtant, maintes et maintes fois, les personnalités du propre réseau de la MLB font tout leur possible pour discréditer l’incroyable compétence du jeu d’aujourd’hui.

Cela n’aurait pas pu être plus clair que ce que nous avons vu dans un segment du dimanche sur MLB Network.

Devant un grand écran, Cal Ripken Jr. et Ron Darling ont demandé à l’équipe de production de monter ensemble des vidéos côte à côte de lanceurs vedettes des années 90/2000 avec des lanceurs vedettes d’aujourd’hui, le tout dans le but de réfuter l’idée que les lanceurs d’aujourd’hui lancent plus dur que jamais.

Il y avait tellement de mal avec ça :

Les lanceurs lancent-ils vraiment plus fort que jamais ? Ron Darling et @RipkenBaseball ont examiné de plus près #MLBCentral. Complet -youtu.be/rk6Pqew-3nY pic.twitter.com/2ztPwHEzJq – Réseau MLB (@MLBNetwork) 26 juillet 2021

La prémisse du segment était que des lanceurs comme Pedro Martinez, Randy Johnson et Mike Mussina ont lancé aussi fort que les lanceurs d’aujourd’hui parce que les vidéos côte à côte montraient leurs receveurs attrapant le ballon en premier (tout en ignorant les lectures du radar).

Lorsqu’il s’agit de synchroniser des vidéos de lanceurs, il y a tellement de variables qui entrent en jeu. Les points de libération sont différents. Le receveur attrape le ballon à un autre endroit. Les fréquences d’images des vidéos sur plusieurs décennies varient également. La qualité vidéo n’est pas assez bonne pour voir exactement quand la balle est relâchée. La liste continue.

Et même avec tout cela à l’esprit, l’équipe du réseau MLB a clairement donné une longueur d’avance aux lanceurs plus âgés. Comme, le terrain de Johnson est déjà en route vers le monticule lorsque Gerrit Cole avait encore le ballon en main. Sans oublier que Johnson mesure six pouces de plus et est bien plus long que Cole.

C’est un argument tellement inutile, et c’était étrange de voir MLB Network le faire d’une manière aussi peu scientifique. Quel était même l’intérêt de prouver que MLB Network a un contingent de vieux mecs de baseball qui ne peuvent pas accepter que les joueurs d’aujourd’hui soient meilleurs?

Le lanceur des Giants Alex Wood a dû annuler le segment parce que c’était si mauvais.

C’est littéralement la pire prise que @MLBNetwork ait jamais eue lol. Ils ont synchronisé leurs livraisons à des moments complètement différents. Même un enfant de 8 ans pourrait regarder cette vidéo et voir ça. Comment cela fait-il l’air? https://t.co/FiAIfZwGgc – Alex Wood (@Awood45) 26 juillet 2021

Les lanceurs d’aujourd’hui lancent plus fort et avec plus de mouvement que jamais. C’est un fait prouvé par des analyses et des mesures réelles plutôt que par un montage vidéo douteux. C’est bien d’admettre ça, Cal et Ron.