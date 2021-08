MLB Picks & Jock MKT Expert IPO Projections sur 8/12 ⋆ 10z viral

Si vous cherchez une façon différente de jouer à DFS MLB ce soir, il est difficile de trouver quelque chose de plus unique que Jock MKT. Sur cette plateforme, DFS devient une bourse, permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre en temps réel pour de l’argent réel. Pour jouer, téléchargez simplement l’application ici et lancez-vous dans le trading. Dans cette chronique, nous allons passer en revue les bases du Jock MKT, y compris en quoi il diffère des choix réguliers de la MLB DFS et en quoi il s’aligne avec les jeux de baseball fantastiques que vous connaissez déjà. Vous trouverez ci-dessous trois des meilleurs choix de Jock MKT MLB pour le jeudi 12 août, basés sur les projections d’experts MLB DFS du joueur DFS n ° 1 au monde, Alex Baker.

Le kit de démarrage Jock MKT : choix de la MLB | 12 août

Pour commencer, entrez dans le MLB Daily Market lorsque la phase d’introduction en bourse (IPO) est en cours. Jusqu’au début de la première partie, enchérissez sur les joueurs que vous souhaitez acquérir sur le marché libre. Y a-t-il un joueur que vous considérez comme un favori pour terminer en haut du classement ? Investissez autant ou aussi peu que vous le souhaitez dans leurs performances fantastiques, avec des actions commençant à 1 $ et allant jusqu’à 25 $. Vous voyez des nouvelles potentielles sur les blessures qui pourraient permettre à un autre joueur d’acquérir des points fantastiques ? Faites des offres spéculatives pour les actions de la sauvegarde, en espérant que cette nouvelle soit annoncée une fois la phase d’introduction en bourse terminée.

La prochaine partie du jeu se déroule pendant le trading en direct. Contrairement à la MLB DFS ordinaire où vos jeux sont verrouillés, vous pouvez acheter et vendre des actions de joueurs pendant que les jeux se déroulent en fonction de leur production et de l’endroit où vous pouvez les voir finir parmi le terrain. Le suivi des points actuels, des points projetés et du prix en direct pour chaque joueur est mis à jour en temps réel, vous permettant de suivre l’action et d’investir en un instant pour tenir compte des nouvelles. Les échanges peuvent être effectués jusqu’au dernier lancer du dernier match de la nuit.

À la fin des jeux, chaque part de joueur est payée en fonction de son classement final des points de fantaisie parmi le terrain. Si les actions que vous possédez valent plus que ce que vous avez payé, vous gagnez de l’argent. Pour plus d’informations, consultez le site Web Jock MKT.

Jock MKT MLB choisit ce soir

Buster Posey, C, Giants de San Francisco

Une bonne stratégie pour Jock MKT est de rechercher ces élévateurs rapides au bon moment, et Posey fait certainement l’affaire. Il a trois matchs consécutifs à plusieurs coups, soit 7 contre 12 avec deux circuits et trois buts sur balles au cours de cette période. Posey n’a affronté que le gaucher des Rocheuses Austin Gomber cinq fois, mais il a deux coups sûrs (un double) et un but sur balles. Tout a été fait pour Posey contre les gauchers, car il a des numéros de .394/.463/.620 et un 1.082 OPS en 80 apparitions de plaque.

Adam Frazier, 2B, Padres de San Diego

Frazier se classe parmi les meilleurs jeux de valeur sur l’ardoise de ce soir. Il est certainement intriguant que son stock n’ait pas beaucoup augmenté étant donné qu’il a des chiffres de 0,417/0,440/0,458 au cours des six derniers matchs. Bien que les chiffres de puissance ne soient pas là, il monte sur la base presque la moitié du temps. Cette puissance pourrait augmenter ce soir, alors que le droitier des Diamondbacks Taylor Widener sera sur le monticule. Widener a accordé 11 circuits en 10 départs (46 manches) cette saison.

George Springer, OF, Blue Jays de Toronto

Springer se classe au sommet des projections d’experts d’Awesemo pour les jeux de nuit. Il a été en feu ces derniers temps, avec des numéros .333/.386./.872 et 10 coups sûrs supplémentaires (cinq circuits) au cours des 10 derniers. Les sélections de nuit sont des choix minces, mais il peut exceller dans ce difficile affrontement contre le droitier des Angels Shohei Ohtani.

