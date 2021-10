MLB : Plus peur qu’autre chose, Gavin Lux disponible ce soir

in

Les blessures ont fait des ravages au cours de la saison dans le Dodgers des anges. Tout événement pouvant y conduire est à redouter des fans et des joueurs. La nuit dernière Gavin lux Il a été le protagoniste d’un événement qui aurait pu empirer, mais que tout semble indiquer ne sera que sous le choc.

Pollock, Bellinger et Betts ont tous deux passé du temps sur la liste des personnes handicapées lors de la saison 2021 de la MLB. Bellinger vient de revenir au dogout et Gavin lux, qui partait ces jours-ci dans l’une des prairies, a une collision inégale avec le mur du champ gauche.

En sixième manche avec un coureur au premier rang et un retiré au tableau, Will Myers a frappé une longue balle dans l’allée à gauche du terrain. Après une longue carrière, le voltigeur de centre a réorganisé Gavin lux Il est entré en collision avec tout le corps avec le mur et a dû être retiré du jeu visiblement endolori.

#Dodgers Gavin Lux a déclaré que son cou était “un peu raide”, mais a déclaré que la collision était plus effrayante qu’autre chose. Comme Roberts l’a dit, Lux devrait être disponible ce soir. – Juan Toribio (@juanctoribio) 30 septembre 2021

Selon Dave Roberts, l’incident ne s’est pas mal passé et se résume à un certain inconfort au niveau du cou donc il pourra être disponible pour jouer ce soir si nécessaire.

En bon voisin, les coéquipiers de Gavin sont là. pic.twitter.com/xHlXhknMON – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 1er octobre 2021

Pourtant, déjà célèbre depuis la version 2.0 de Spring Training 2020, Chico a prêté son corps pour réaliser un sticker sur le mur à l’endroit même où s’est produit l’incident. Avec humour, les trois jardiniers du jour s’y sont rendus pour rendre hommage aux tourmentés Lux.

Une histoire qui a définitivement eu une fin hilarante et heureuse.