MLB-Quelles équipes sont disqualifiées des playoffs 2021 ?

in

Plusieurs équipes de la MLB se battent pour obtenir un laissez-passer séries éliminatoires 2021 ; cependant, d’autres se battent sans escale pour un laissez-passer jusqu’en octobre.

# 1 Orioles de Baltimore

Ceux-ci ont été les premiers à être éliminés des éliminatoires de la Major League 2021, ils n’ont aucune chance de se qualifier même s’ils gagnent le reste des matchs. Cette saison a vu Chris Davis prendre sa retraite et peut-être améliorer son équipe jusqu’en 2022.

# 2 Diamondbacks de l’Arizona

Les Diamondbacks ne semblaient pas si mauvais au début de la saison; mais avant le match des étoiles, ils avaient déjà terminé et ils étaient les principaux à vendre leurs joueurs en Ligue nationale.

# 3 Pirates de Pittsburgh

Les Pirates n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2015 lorsqu’ils ont été vaincus dans un match de wild card par les Cubs de Chicago dirigés par Jake Arrieta. 2021 n’a pas fait la différence, ils ont changé leurs joueurs vedettes et ils n’espèrent que remplir le calendrier pour rentrer chez eux.

# 4 Rocheuses du Colorado

Les Rockies du Colorado ont participé aux séries éliminatoires en 2019; ils ont joué un jeu de cartes contre les Diamondbacks d’Arizone, mais maintenant, avec le départ de Nolan Arenado et Trevor Story pour les agences libres des ligues majeures, les choses se compliquent.

# 5 Rangers du Texas

Les Rangers n’ont pas vu les séries éliminatoires depuis le moment où ils ont été abandonnés par les Blue Jays de Toronto au Rogers Center, alors qu’ils ont eu la chance d’affronter les Royals de Kansas City dans la série de championnats. Maintenant qu’ils n’ont plus de joueur pour les guider, ils ont même échangé Kyle Gibson et son plus proche Ian Kenedy.

Les autres équipes en voie d’être totalement éliminées incluent les Twins du Minnesota, les Royals de Kansas City, les Angels d’Anaheim, les Nationals de Washington, les Marlins de Miami, les Cubs de Chicago et les Cardinals de Saint-Louis.