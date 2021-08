MLB : Tout ce que vous devez savoir sur la Little League Classic : Angels vs. Indiens

Voici tout ce que vous devez savoir sur MLB Petite Ligue Classique 2021 (Petit Classique de la Ligue : anges base-ball vs. Indiens de Cleveland, dans le cadre de la Petite Ligue Série mondiale Williamsport (LLWS – Épreuves mondiales des Petite ligue).

C’est la période de l’année où les joueurs de MLB Ils peuvent remonter le temps et se souvenir exactement de ce qui les a fait tomber amoureux du base-ball.

Revenu

Après le Classique de Petite ligue de la MLB 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, la tradition annuelle reviendra ce soir, lorsque le anges base-ball et les Indiens de Cleveland jouer à 19 h 10 HE le Williamsport, Pa. – la maison de la Épreuves mondiales Petite ligue.

« C’est le rêve d’un jeune joueur de baseball de jouer sur la scène du Épreuves mondiales de Petite ligue au Williamsport, et seuls quelques-uns en ont la possibilité », a déclaré le président des opérations baseball de la Indiens de Cleveland, Chris Antonetti, lorsqu’il a appris pour la première fois que son équipe y participerait.

Aucune des deux équipes n’est apparue dans l’une des trois Classiques de Petite ligue de la MLB ci-dessus, mais tout le monde sait à quel point cette opportunité est spéciale.

« Tout le monde est très excité… Je pense que presque tous les gars qui ont grandi aux États-Unis dans l’équipe ont joué dans les ligues mineures. C’était donc un de nos rêves quand nous étions jeunes. Mon équipe, nous n’avons jamais fait le Épreuves mondiales de Petite ligue, donc ce sera génial d’enfin y aller », a déclaré Max Stassi du anges base-ball.

Quand ça a commencé

Ce match a commencé en 2017, et le précédent établi par les cardinaux et les pirates lors du match d’ouverture était vraiment spécial. Tommy Pham et Carlos Martínez ont acheté plus de 200 cônes de neige pour le Petite ligue dans les tribunes pour le jeu de MLB, el receptor de los Piratas Francisco Cervilli se sentó en las gradas con los miembros del equipo de Italia y los Cardenales tenían una broma constante con el equipo australiano, manteniendo a su mascota (un canguro inflable) en el banquillo de las Grandes Ligas durante todo le jeu.

Ouvreurs

Le gaucher José Suárez ouvrira pour le anges base-ball contre Cal Quantrill droit de la Indiens de Cleveland devant une foule de joueurs de la Petite ligue et leurs familles au Muncy Bank Ballpark à Historic Bowman Field.

Suarez a affiché une MPM de 3,88 en 16 apparitions (sept départs) cette saison. Le joueur de 23 ans a été transféré à la rotation le 5 juillet et a une MPM de 5,45 en sept départs. Mais il vient de connaître un solide départ contre les Yankees lundi, accordant deux points en plus de cinq manches lors d’un match de retour au Yankee Stadium.

Quantrill est brûlant depuis le début de la seconde moitié de la saison, bien qu’il vienne de sa sortie la plus fragile depuis la pause des étoiles, allouant trois points et huit coups sûrs avec un but sur balles, deux coups sûrs et quatre retraits au bâton en cinq manches contre les Twins le lundi.

Avant le match

Avant l’événement principal, les joueurs de MLB Ils vont s’asseoir dans les gradins, ils vont regarder le Épreuves mondiales des Petite ligue et ils penseront à cette période de leur propre vie, alors qu’ils aident à continuer à développer le jeu pour l’avenir.

« Nous sommes très heureux d’être sélectionnés pour ce qui est devenu un point culminant de la gamme unique de jeux hors-concours annuels de MLB… L’avenir du baseball sera déterminé par la prochaine génération de joueurs et de fans, donc avoir l’opportunité d’engager ces jeunes athlètes pour célébrer et continuer à faire grandir ce grand jeu aura un impact puissant et durable sur notre organisation, et en particulier nos joueurs », a ajouté Antonetti.

Qu’est-ce que la MLB Little League Classic ?

C’est un jeu annuel qui a lieu dans Williamsport et qui renforce l’engagement de MLB avec le baseball des jeunes et ses jeunes fans du monde entier. Le classique inaugural a été joué entre les Pirates et les Cardinals en 2017. En 2018, il a présenté les Phillies et les Mets, suivis des Pirates et des Cubs en ’19. La livraison de l’année dernière entre les Orioles et les Red Sox a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Le Classique des petites ligues fait partie d’une initiative plus large lancée il y a cinq ans avec l’introduction de l’initiative signature Play Ball de la MLB. La participation des jeunes au baseball continue de croître de manière significative.

Où le jeu sera-t-il joué ?

La chambre Classique des Petite ligue de la MLB aura lieu au Muncy Bank Ballpark à Historic Bowman Field. Le stade a ouvert ses portes en 1926, mais a été rénové avant le premier MLB Classic Petite ligue en 2017 pour répondre aux normes MLB.

Comment puis-je regarder le match ?

Le jeu sera diffusé à l’échelle nationale sur ESPN à partir de 19 h 10 HE. L’équipe du dimanche soir Base-ball ESPN, qui comprend Matt Vasgersian, Alex Rodriguez et Buster Olney, est prêt à donner le feu vert. Ceux qui souhaitent s’impliquer dans une expérience différente peuvent se connecter à ESPN2 pour ESPN’s Kidscast, qui fournira des commentaires du point de vue des jeunes. L’ancienne légende du Épreuves mondiales des Petite ligue, Mo’ne Davis, reviendra en tant qu’analyste et rejoindra trois aspirants reporters et commentateurs du Bruce Beck Sports Broadcasting Camp pour mettre fin au match.

De quelles autres activités feront-elles partie?

COVID-19 a modifié certains des plans de voyage annuels traditionnels, mais MLB et Petite ligue International ont travaillé ensemble pour élaborer un plan qui rend la visite à Williamsport être spécial pour les jeunes et les moins jeunes.

La journée commencera, comme toujours, dans le complexe de Petite ligue. Il n’y aura pas de foule à l’extérieur cette année, cependant chaque équipe a jusqu’à 250 laissez-passer d’amis et de famille pour avoir quelques personnes dans les gradins. Les joueurs de MLB Ils se joindront à eux pour regarder des parties des matchs de dimanche aux stades Lamade et Volunteer. Quatre équipes de la Petite Ligue éliminées de la Épreuves mondiales de la Petite Ligue samedi avant l’arrivée des joueurs de la MLB. Ces équipes auront des protocoles un peu plus détendus que ceux du tournoi, laissant la possibilité d’avoir des interactions en extérieur avec des joueurs de la Major League Baseball et de jouer à des jeux comme le Wiffle ball ou le Spikeball.

Qui sera dans les tribunes ?

Bowman Field peut accueillir plus de 2 300 fans et, comme toujours, la plupart de ces sièges seront occupés par des ligueurs mineurs et leurs familles. La plupart des billets restants iront aux professionnels de la santé et au personnel hospitalier pour y assister en tant qu’invités spéciaux de MLB et Petite ligue.

Qui était là avant ?

Les équipes sont nouvelles dans le jeu, mais le modèle de la anges base-ball, Joe Maddon, y attend son deuxième voyage. Maddon a participé à la dernière Classique de Petite ligue de la MLB en 2019 en tant que manager des Cubs, qui affrontaient les Pirates lors de la troisième année des festivités.

« C’est tout simplement merveilleux… J’espère que ma chemise arrivera à temps. J’ai demandé un maillot avec le nom de mon équipe dessus. Petite ligue à l’avant. Ce n’est pas l’exacte. Mais vraiment fier de ça … Il est l’un de ceux qui vous ont vraiment aidé à vous façonner en tant qu’humain pour aller de l’avant, vous savez, en tant que joueur de baseball, mais au-delà de cela, juste l’autodiscipline qu’il faut pour participer, “Maddon dit de l’expérience.

A quoi ressembleront les uniformes ?