MLB ump Fieldin Culbreth appelé match presque parfait pour Braves-Phillies

Nous sommes tellement habitués à appeler les arbitres pour les appels manqués parce que, eh bien, cela arrive beaucoup trop souvent. Après tout, le travail d’appeler avec précision les balles et les frappes pour les lanceurs des grandes ligues d’aujourd’hui n’est pas une mince tâche. C’est précisément pourquoi la MLB devrait envisager d’instituer une zone de frappe automatisée.

Mais mercredi, quelque chose d’étonnant s’est produit. L’arbitre de la MLB Fieldin Culbreth (oui, c’est un vrai nom) a canalisé l’énergie d’un arbitre de robot et a essentiellement appelé un match parfait derrière le marbre pour le match crucial Phillies-Braves à Atlanta.

Selon les cartes de pointage des arbitres, Culbreth a vu 122 lancers effectués lors du match de mercredi et a appelé 121 de ces lancers correctement. En plus de cela, aucun de ses appels de balle n’était à l’intérieur de sa zone de frappe établie – il était cohérent à 100%. Son seul appel manqué était limite aussi.

Si chaque arbitre pouvait le faire quotidiennement, nous ne ferions pas appel à des robots ump. Ce n’était même pas une performance que Culbreth a montré sa capacité à réussir de manière cohérente. Il se classe 72e sur 99 arbitres en termes de précision, selon Ump Analysis.

Selon @UmpScorecards, les classements mis à jour basés sur la précision globale depuis le début de la saison montrent que John Libka dépasse Alex Tosi pour la première place. Dan Iassogna (#61, +8) a connu la plus forte hausse depuis la dernière mise à jour jusqu’au 20/9. Manny Gonzalez (#25, -7) et Angel Hernandez (#84, -7) ont enregistré la plus grosse baisse. pic.twitter.com/jf0l4lvnAo

– Analyse des tableaux de bord des arbitres (@UmpAnalysis) 28 septembre 2021