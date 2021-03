réDepuis le 1er mars 2020, Josef Martnez n’a pas joué en raison de blessure au genou subie contre le Nashville SC. Le rétablissement a été compliqué, à tel point qu’il a dû être opéré cinq fois et Je pensais que la blessure pouvait lui coûter sa carrière, mais il est de retour pour 2021.

«Je dois remercier les médecins et tous les gars qui sont dans le club, les gens qui m’ont aidé, car cela a été plus difficile. Très heureux d’être sur le terrain et petit à petit de recommencer. »

Martnez a rappelé les revers qu’il avait subis en cure de désintoxication et à quel point c’était excitant pour lui de jouer à nouveau en amical la semaine dernière.

« La chose la plus difficile que j’ai jamais eue est de me sentir à nouveau footballeur. Les premiers jours où j’ai commencé à toucher le ballon, que j’ai commencé à marcher, c’était dur. Au jour le jour c’est dur, mais c’est ce qu’il touche, je ne suis ni le premier ni le dernier à avoir subi cette blessure, mais le plus dur est de se sentir à nouveau joueur. Plusieurs fois, j’ai dû pleurer, même la semaine dernière, quand j’ai joué mon premier match amicalMême quand je sors à l’entraînement, je deviens très nostalgique parce que ce furent tellement de jours difficiles. Vous devez continuer à le donner », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

Le Vénézuélien admet ne pas être à cent pour cent et se dépêche de être pour le début de la saison contre l’un des plus grands rivaux, Orlando City.

« Avant de savoir que nous allions jouer à Orlando, j’ai déjà eu des salopes hier, ils me grondaient déjà sur les réseaux sociaux. J’espère m’entraîner non seulement pour ce match, mais pour les deux précédents. Évidemment, je ne travaille peut-être pas à 100% pour cela. C’est déjà une décision de l’organe technique et la façon dont elle évolue pour ce premier match. Mon message est « Papa est de retour ». Ne fais pas beaucoup de fête« .

Sur les changements qu’il voit avec le nouveau manager d’Atlanta United, Gabriel Heinze, il a commenté: « Chaque entraîneur est différent, ils ont des mentalités et des intensités différentes. Ce que j’ai vu ces 6-8 semaines, c’est que c’est dur. Si vous n’en donnez pas cent, cela vous tue. Vous devez être prêt pour cela. Il faut le gagner et être conscient de cette intensité, car nous l’avons manquée l’année dernière. C’est fatiguant, car nous courons beaucoup. »

Martnez a également évoqué la possibilité de revenir en équipe nationale après l’arrivée d’un nouvel entraîneur. « J’ai eu de nombreux appels avec le professeur Peseiro, qui a pris le temps de m’appeler, pour savoir comment la journée se passe. En tant que joueur, vous voulez toujours représenter votre pays, au-delà de ce qui s’est passé ou non.. Dans le football et dans la vie, on ne peut pas être d’accord avec tout le monde et les décisions de chacun, mais on est libre d’exprimer, de ressentir et de dire ce que l’on veut. Ma motivation, au jour le jour, que mon genou, le niveau d’inflammation ou le niveau de tolérance qu’il porte au jour le jour peuvent m’aider à maintenir le suivant. À l’avenir, nous verrons si je suis d’accord pour revenir d’abord au club puis en équipe nationale.