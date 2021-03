MLS 2021: Josef Martnez pensait qu’il ne jouerait plus au football après 5 opérations au genou et le soutien de Zlatan dans sa rééducation

réAlors avant que le monde du sport ne soit arrêté par la pandémie de coronavirus, Josef Martnez a subi une blessure aux ligaments du genou qui l’a éloigné des tribunaux tout au long de 2020.

Le Vénézuélien est de retour, mais il admet qu’il pensait qu’il ne pourrait plus jouer au football à cause des complications qu’il a dû ils l’ont emmené cinq fois dans la salle d’opération.

«C’était très dur parce que J’ai eu cinq interventions sur mon genou. La première intervention était pour ça (la blessure contre Nashville le 1er mars 2020), puis parce que Je ne pouvais pas bouger ma jambe, j’avais beaucoup de cicatrices, et quand je pensais que tout allait bien, J’ai eu une infection avant décembre. Ah je pensais que je ne voulais plus jouer car c’était très dur, c’était trois (opérations) en cinq jours»a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

«Je pensais que je ne pouvais pas revenir en arrière parce que c’était une infection un peu plus compliquée. Le premier non, le second oui je pensais parce que j’étais très fatigué, J’avais beaucoup de douleur, j’y ai pensé. Depuis que j’ai quitté l’hôpital et que tout allait bien, et après avoir pu à nouveau marcher, je reprenais du muscle parce que J’ai perdu 7 centimètres une jambe de l’autre. « .

Martnez a été opéré par le même médecin, le Dr Volker, qui est intervenu à l’époque auprès de Zlatan Ibrahimovic, qui a contacté le Vénézuélien pour lui montrer son soutien.

«C’était à mon tour de parler à Zlatan une fois. Mon Dieu! Ce type est une grâce. Avec Zlatan, quand je suis allé à Pittsburgh la deuxième fois que je suis allé voir le Dr Volker, j’ai eu une conversation avec Zlatan, nous avons eu une blessure similaire. Il m’a dit de prendre le temps nécessaire, que j’étais « le médecin », que j’étais la personne qui ressentait et que tout le dérangerait à nouveau. «