M&M Fin: Maintenir ‘ajouter’ avec un TP révisé de Rs 183

Actifs stressés en grande partie stables; la deuxième vague pose de l’incertitude.

Par HDFC Securities Institutional Research

Mahindra et Mahindra Financial Services (MMFS) ont enregistré une performance opérationnelle en ligne, enregistrant une croissance NII / PPOP de 13,2% / 9,4% en glissement annuel, avec un NII plus élevé que prévu (en grande partie en raison de la baisse du coût des fonds) et des dépenses opérationnelles -les impacts de réglage. Les décaissements ont été modérés (-15% en glissement annuel, -5% en trimestriel) (CV / CE encore à reprendre) et le resteront probablement également au 1QFY22. La société a déclaré des coûts de crédit plus élevés que prévu (4,7%), renforçant ses provisions GS-III à 58% (3QFY21: 37%), ramenant son NNPA à 4% (3QFY21: 6,6%) sur les conseils de la RBI. Avec une reprise modérée probable des décaissements et de la reprise au milieu d’une deuxième vague Covid pan-indienne, nous avons révisé nos estimations de bénéfices pour l’exercice 22 / 23E à la baisse de 17,8 / 6,8%.

Des évaluations relativement peu coûteuses et l’accès aux fonds par filiation de MMFS sous-tendent notre notation «add» (TP révisé de Rs 183) (valorisation implicite à 1,3x Mar’23 ABVPS).

L’approvisionnement élevé étaye la PCR à 58%. Les provisions non fiscales de MMFS sont restées élevées à Rs 8,9 milliards (4,4% de l’AUM moyen, annualisé), en avance sur nos estimations. Selon la direction, l’approvisionnement élevé est conforme à la recommandation du régulateur de ramener le NNPA en dessous de 4%. Les provisions ECL s’établissant désormais à 7,2% de l’AUM (GS-III PCR à 58%), nous prévoyons une modération des coûts de crédit au cours de l’exercice 22 (2,9%).

Actifs stressés en grande partie stables; la deuxième vague pose de l’incertitude. Le pool d’actifs stressés de MMFS (GS II + GS III) a chuté au cours du trimestre à ~ 21,5% de l’actif sous gestion (3QFY21: 24,1%), en grande partie à cause des radiations (Rs 6,3 milliards), avec ~ 14% des emprunteurs sous moratoire (3QFY21: 16%) n’effectuant aucun paiement depuis sept .20. Cependant, la deuxième vague Covid pose un risque pour le rythme des collectes, le segment rural étant également impacté cette fois.

La récupération des décaissements prend un peu plus de temps. Malgré un portefeuille diversifié, les décaissements de MMFS sont toujours à ~ 56% des niveaux d’avant Covid (Rs 60 milliards contre moyenne de Rs 106 milliards en FY20), en grande partie en raison du ralentissement du segment CV / CE et du manque de dynamisme dans les autres segments. Nous intégrons un TCAC AUM de 10,7% sur FY22-23E, susceptible de se matérialiser uniquement à partir de H2FY22.

