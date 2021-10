MMA : Dana White explose contre Jake Paul après avoir traité Claressa Shields de perdante

MMA « Quand vas-tu combattre quelqu’un de ton groupe ? »

Jake Paul détient un record de 4-0, avec trois victoires par KnockOut. .

La connaissance youtubeur américainJake Paul a été un personnage controversé après ses débuts en tant que boxeur professionnel. La dernière de ses controverses a eu lieu lorsque il s’est moqué de Canelo lvarez.

Le joueur de 24 ans s’est également moqué de Claressa Shields après son dernier défaite contre la Mexicaine Abigail Montes. Via votre compte twitter, Jake Paul a félicité la gagnante et en a profité pour la qualifier de « perdante« » Elle n’a jamais été un énorme tirage et malheureusement elle ne le sera jamais « , a déclaré Paul.

J’aime le karma @Claressashields, Félicitations Abigaïl Montes ! Que quelqu’un l’attrape sur Twitter ! pic.twitter.com/gRTqKLZt8A ? Jake Paul (@jakepaul) 28 octobre 2021

Suite aux commentaires de l’ancien acteur de Disney Channel, Dana Blanc, président de l’UFC, est sorti pour défendre le chasseur américain. « Claressa Shields est une gagnante qui combat de vraies personnes à son propre poids, dans son propre groupe », a répondu White.

Dana White a réagi à Jake Paul qualifiant Claressa Shields de « perdante » pic.twitter.com/eEcBN06HBL ? MMAFighting.com (@MMAFighting) 29 octobre 2021

La polémique a été lancée par le combattant de 26 ans, qui, lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait de faire partie d’une carte de boxe mettant en vedette Jake Paul, a répondu : « Je suis un vrai boxeur. Je peux le battre dans la catégorie de poids dans laquelle je suis en ce moment.. Ne me manque pas de respect. Je ne combattrais jamais Jake Paul Je suis champion du monde dans trois divisions et médaillé d’or à deux Jeux Olympiques. »

À la fois, la championne olympique a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi Jake Paul est devenu l’événement principal sur les cartes de boxe. « Ce n’est pas vraiment Jake Paul, c’est plutôt comment osez-vous lui donner l’opportunité que j’ai gagnée (d’être l’événement principal) »