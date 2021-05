MMA DFS Picks, Projections & Prédictions d’experts Vir .

Bienvenue dans The Takedown, fans de l’UFC. Ce week-end, il y a une carte de 13 combats à Las Vegas à l’Apex. L’UFC Vegas 27 sera une carte passionnante avec le potentiel pour plusieurs finitions, et DraftKings et FanDuel ont de solides concours UFC DFS. Ici, je propose les combattants qui, à mon avis, ont le plus d’avantages à des fins fantastiques quotidiennes. Avec l’aide des projections d’experts d’Awesemo, explorons quelques choix et analyses MMA DFS pour UFC Vegas 27: Font vs Garbrandt.

UFC Vegas 27: Font vs Garbrandt MMA DFS Picks

Jeu de base

Cody Garbrandt | DraftKings: 7900 $, FanDuel: 20 $

Garbrandt était à un moment donné une étoile montante de l’UFC, remportant finalement le championnat des poids coq en battant Dominick Cruz à l’UFC 207. Cependant, Garbrandt a perdu sa première défense de titre contre TJ Dillashaw. Garbrandt a également perdu son prochain combat contre Pedro Munhoz. Cependant, il est revenu avec succès avec un KO spectaculaire au deuxième tour de Raphael Assuncao à l’UFC 235. Si Garbrandt peut être patient avec sa frappe tout en cherchant à éviter les erreurs coûteuses dans ses échanges de frappe, il devrait sceller une autre victoire. Les projections UFC DFS DraftKings et FanDuel d’Awesemo donnent à Garbrandt 49% de chances de gagner avec 34% de chances pour un KO.

Jeux de milieu de gamme

Yan Xiaonan | DraftKings: 8400 $, FanDuel: 17 $

Xiaonan est classé n ° 3 des poids paille dans le classement UFC. Elle entre dans ce match sur une séquence de six victoires consécutives. Xiaonan sera le meilleur athlète dans ce combat et de loin le combattant le plus fort. Sa taille et sa physicalité devraient être précieuses dans les échanges de corps à corps avec Carla Esparza. Xiaonan devrait séparer Esparza et la dominer dans tous les aspects de ce combat. Les projections UFC DFS DraftKings et FanDuel d’Awesemo donnent à Xiaonan 53% de chances de gagner.

Claudio Silva | DraftKings: 8200 $, FanDuel: $14

Silva était sur une séquence de 14 victoires consécutives jusqu’à son dernier combat, perdant une décision unanime à James Krause. Il est une bête sur le terrain avec un impressionnant 64% de ses victoires globales par soumission. cependant, Court McGee n’a jamais été soumis dans sa carrière, bien que si Silva peut amener ce combat au tapis tôt, alors il est en direct pour une victoire d’étranglement à l’arrière indépendamment du passé de McGee. Silva devrait être très motivé pour éviter une deuxième défaite consécutive. Cela dit, Silva cherchera à amener ce combat au tapis tôt et pourrait éventuellement donner à McGee en voie de disparition sa première perte de soumission. Les projections UFC DFS DraftKings et FanDuel d’Awesemo donnent à Silva 49% de chances de gagner.

Jeu de valeur

Edmen Shahbazyan | DraftKings: 7300 $, FanDuel: 11 $

Shahbazyan vient de subir la première défaite de sa carrière lorsqu’il a été assommé par Derek Brunson en août. Il est actuellement classé n ° 10 dans la division des poids moyens et compte un impressionnant 10 de ses 11 victoires à l’issue du premier tour. Shahbazyan est un jeu de valeur risqué contre un grappler supérieur comme Hermansson, qui est connu pour porter sur ses adversaires dans les échanges de lutte. Cependant, à 7300 $, Shahbazyan pourrait bien payer dans les alignements de MMA DFS avec une finition sur Hermansson. Shahbazyan est un attaquant technique poli avec vitesse et puissance. Les projections UFC DFS DraftKings et FanDuel d’Awesemo lui donnent 42% de chances de gagner.

