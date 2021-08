‘Mme. La date de sortie de Marvel pourrait être repoussée à 2022

Il y a deux semaines, Marvel Studios a apparemment confirmé que Hawkeye et Mme Marvel arriveraient tous les deux à Disney + en 2021. Quelques jours plus tard, Hawkeye a obtenu une date de sortie. La série commence le 24 novembre, avec le retour de Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton et de Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop. C’était une annonce bienvenue, bien que peu surprenante, mais la vraie surprise était le manque de nouvelles sur Mme Marvel. Avec Shang-Chi en septembre, Eternals fin novembre et Spider-Man: No Way Home en salles en décembre, octobre n’aurait-il pas de sens comme date de sortie pour Mme Marvel? En fin de compte, Disney pourrait pousser le spectacle en 2022.

Lors d’une récente session de questions-réponses, Matt Webb Mitovich de TVLine a noté que Disney retarderait probablement Mme Marvel.

“J’ai demandé autour de moi et il est très prudent de supposer à ce stade que Mme Marvel est maintenant sur la bonne voie pour une première au début de 2022”, a-t-il déclaré en réponse à une question sur l’émission. À ce stade, il est vraiment difficile d’imaginer un autre résultat. À moins que Disney n’envisage d’en publier plus d’un à la fois, le sixième (et probablement le dernier) épisode de Hawkeye sera diffusé le 29 décembre. À moins que les deux émissions ne se chevauchent, il n’y a tout simplement aucun endroit sur le calendrier pour mettre Mme Marvel avant la fin de 2021.

Quelle est la date de sortie de Mme Marvel ?

Cela nous laisse deux explications relativement réalistes. Soit Disney prévoit de lancer Mme Marvel avant Hawkeye, malgré l’annonce de la date de sortie de Hawkeye en premier, soit Mme Marvel ne sera pas diffusée en 2021. La logique voudrait que la dernière des deux soit plus probable, mais tout est possible.

Quoi qu’il en soit, ce sera l’automne le plus chargé de l’histoire de Marvel Studios. Au cas où vous auriez manqué notre liste l’autre semaine, voici tout ce que Marvel a prévu pour le reste de 2021 :

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | 11 août 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux | 3 septembre 2021

Éternels | 5 novembre 2021

Oeil de faucon | 24 novembre 2021

Spider-Man : Pas de chemin à la maison | 17 décembre 2021

Il convient de noter qu’au moment de la rédaction de cet article, Mme Marvel est toujours répertoriée comme une émission «fin 2021» sur Marvel.com. Nous ne savons pas encore grand-chose sur la série, mais nous savons qu’elle mettra en vedette Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan (alias Mme Marvel). Dans les bandes dessinées, Kamala est une fan dévouée de super-héros, mais a une place spéciale dans son cœur pour Captain Marvel, qui s’est autrefois appelée Mme Marvel. En plus de son propre spectacle Disney +, nous verrons également Kamala dans Les merveilles le 11 novembre 2022.

