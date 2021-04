MMEDF Stock: Pourquoi les psychédéliques jouent à MindMed grimpe en flèche

MindMed (OTCMKTS:MMEDF) est en plein essor des échanges aujourd’hui après avoir publié les résultats de l’année 2020 et déposé hier des formulaires d’enregistrement préliminaires auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. L’action MMEDF est en hausse de plus de 20% en négociation aujourd’hui.

La grande nouvelle pour MindMed est le dépôt d’un prospectus préalable de base au Canada et d’un enregistrement correspondant sur le formulaire F-10 aux États-Unis.Lorsque ces dépôts seront finalisés, MMEDF pourra négocier sur les bourses de ces pays, élargissant considérablement l’accès de la société à Capitale. Bien que la société ne puisse pas vendre de titres avant l’entrée en vigueur de ces enregistrements, la direction estime que cela lui donne une plus grande flexibilité dans la poursuite de stratégies de croissance.

Ces dépôts préliminaires font suite aux résultats annuels 2020 de la société, qui comprenaient un actif total de 85,6 millions de dollars (80,1 millions de dollars en espèces) et une perte nette de 35,1 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. solde de trésorerie total de 161 millions de dollars.

Le rapport sur les résultats d’hier faisait suite à l’annonce lundi qu’un neuroscientifique de Stanford rejoindrait la société en tant que président du conseil consultatif scientifique et la semaine dernière, le MMEDF serait ajouté à l’indice FTSE Global Micro-Cap et à l’indice FTSE Total-Cap.

MindMed a clôturé la journée en hausse de 22,3%, avec un volume de transactions d’environ 2 millions de moins que le volume quotidien moyen de 3,4 millions de transactions.

