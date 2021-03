MMR enregistre la plus forte baisse annuelle du parc de logements invendus malgré de nouveaux lancements

Notamment, le stock global a chuté malgré une nouvelle offre abondante sur le marché au cours de ce trimestre et du trimestre précédent.

Poussée par le creux des prix de l’immobilier, les réductions des droits de timbre d’une durée limitée, les remises pour les promoteurs et les meilleurs taux de prêt immobilier, la région métropolitaine de Mumbai (MMR) a connu la plus forte baisse annuelle (8%) du total des logements invendus à la fin ce trimestre – de 2.13.180 unités à la fin du T1 2020 à 1.97.040 unités à la fin du T1 2021. Selon ANAROCK Property Consultants, il s’agissait de la plus forte baisse en glissement annuel des stocks de logements invendus au cours des 7 dernières années.

Au cours des années précédentes, le stock de MMR a augmenté en glissement annuel ou diminué de 3% au maximum. Ainsi, alors même que le nombre de cas de COVID-19 dans la région continuait de s’accumuler, le MMR est devenu l’un des marchés résidentiels les plus dynamiques au premier trimestre 2021.

Notamment, le stock global a chuté malgré une nouvelle offre abondante sur le marché au cours de ce trimestre et du trimestre précédent. MMR a vu 14820 nouvelles unités ajoutées au premier trimestre 2021 – le plus élevé parmi les 7 premières villes – mais les ventes robustes au premier trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2020 ont considérablement réduit le stock total d’invendus dans la région.

Près de 20350 unités ont été vendues en MMR au premier trimestre 2021, dont 68% (environ 13750 unités) ont été vendues à Mumbai, 18% (environ 3650 unités) à Navi Mumbai et 14% (environ 2950 unités) à Thane.

«Mumbai est l’un des marchés immobiliers les plus chers au monde», déclare Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants. «Une réduction du coût d’acquisition global de 5% à 15% a fait une énorme différence dans les sentiments des acheteurs. Les faibles taux d’intérêt sur les prêts immobiliers et les remises accordées aux développeurs, ainsi que l’intervention rapide du gouvernement par des réductions des droits de timbre et une réduction de 50% des frais de prime ont également aidé la région à récupérer son mojo même pendant COVID-19.

Analyse par ville

Alors que le stock invendu global du MMR a baissé de 8%, individuellement, Thane a enregistré la baisse annuelle la plus élevée de 14% au premier trimestre 2021 par rapport à la période correspondante du premier trimestre 2020, suivi de Navi Mumbai avec 12% et de Mumbai avec une réduction de 5%. Mumbai a connu la moindre baisse parmi les trois malgré l’augmentation des ventes de logements, car c’était la seule ville de MMR qui a ajouté une nouvelle offre suffisante au premier trimestre de cette année et au trimestre précédent.

Thane compte actuellement près de 28 000 unités invendues. C’était 32 740 unités il y a un an. La ville a vu des ventes totales de logements d’environ. 2 950 unités au premier trimestre 2021 – en hausse de 26% par rapport au premier trimestre 2020. En nouvel approvisionnement, la ville n’a ajouté que 800 nouvelles unités au premier trimestre 2021 – une baisse de 61% par rapport à la période correspondante en 2020 (lorsque 2070 nouvelles unités ont été lancées).

Navi Mumbai a vu son inventaire invendu baisser de 12% au cours de l’année, passant de 40 850 unités au premier trimestre 2020 à env. 35800 unités comme au premier trimestre 2021. Les ventes de logements au premier trimestre ont augmenté de 49% en glissement annuel avec 3 650 unités vendues. Il était de 2 450 unités au premier trimestre 2020. En nouvel approvisionnement, la ville n’a ajouté que 1 110 unités au premier trimestre 2021 contre 2 850 unités l’an dernier, diminuant ainsi de 61% sur une base annuelle.

Mumbai a vu son stock invendu baisser de 5% au cours de l’année, passant de 139590 unités au premier trimestre 2020 à env. 1 33 240 unités au premier trimestre 2021. La ville a enregistré des ventes robustes au premier trimestre 2021 de 13 750 unités contre 9 120 unités il y a un an – en hausse de 51% en un an. En ce qui concerne la nouvelle offre, contrairement à d’autres villes de la région, Mumbai a connu un bond annuel massif de 132% – de 5560 unités au premier trimestre 2020 à 12920 unités au premier trimestre 2021.

