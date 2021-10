mmWave 5G : est-ce mieux en 2022 ?

Meilleure réponse: Oui, mmWave fait son chemin vers plus de sites et de villes à la fin de 2021 et 2022, mais vous passerez toujours la grande majorité de votre temps connecté à la 5G basse ou moyenne bande.

La mmWave 5G sera-t-elle meilleure en 2022 ?

Si vous avez acheté un téléphone l’année dernière, il y a de fortes chances qu’il fonctionne avec la 5G. En fait, la plupart des meilleurs téléphones Android prennent en charge la technologie. Malheureusement, la plupart de ces téléphones ne se connectent qu’à la 5G basse et moyenne bande ; cependant, en utilisant le type de spectre populaire dans les déploiements LTE. Les améliorations de vitesse par rapport au LTE ne sont pas aussi spectaculaires que beaucoup l’attendaient de la prochaine génération de technologie sans fil.

Il existe un autre type de 5G qui a augmenté lentement mais régulièrement sa couverture, apportant avec lui des vitesses multi-gigabit incroyables et la capacité de milliers d’appareils. Cette technologie, mmWave, était en fait l’un des premiers types de 5G à être déployé, AT&T, T-Mobile et Verizon déployant tous au moins quelques sites pour entrer dans la course à la 5G. Pourtant, les progrès ont été lents et, sur chaque opérateur, ont été dépassés par les déploiements à bande basse.

Le nom mmWave ou millimeter-wave fait référence à la proximité des ondes créées par ce réseau haute fréquence. Comparé à la bande moyenne 5G de T-Mobile à 2,5 GHz, mmWave fonctionne souvent à plus de 28 GHz. À ces fréquences, de vastes morceaux de spectre sont disponibles, permettant des vitesses extrêmement élevées et prenant en charge beaucoup plus de connexions simultanées. Tout cela signifie que les opérateurs devront construire beaucoup plus de sites cellulaires pour que mmWave fonctionne.

Comment les opérateurs construisent-ils la 5G ?

Les trois grands transporteurs ont tous une couverture mmWave, mais Verizon a une grande avance dans cet espace. T-Mobile a pris la tête de la couverture 5G globale, avec une couverture attendue dans plus de 80 villes d’ici la fin de 2021, Verizon ne ralentit pas non plus. La couverture est encore inégale, mais en mettant l’accent sur les parties les plus fréquentées de la ville, c’est un déploiement judicieux.

Verizon a également utilisé cette technologie pour son service Internet 5G à domicile, qui élimine le besoin de faire passer des câbles directement vers le comment, mais est suffisamment rapide pour rivaliser avec les connexions par câble et même par fibre optique. Ce service aide Verizon à faire bon usage de mmWave avant même que la plupart des gens n’obtiennent des téléphones ou une couverture compatibles mmWave.

AT&T étend également son réseau mmWave 5G bien qu’il soit beaucoup plus ciblé que Verizon. Il place mmWave là où cela a le plus de sens avec un fort accent sur les sites, et AT&T s’attend à avoir une couverture mmWave dans 40 villes et 40 sites d’ici la fin de 2021. Donc, si vous allez à un événement sportif majeur ou prenez l’avion en 2022, il y a une bonne chance que vous soyez couvert par le réseau 5G rapide d’AT&T.

Enfin, T-Mobile a été le moins agressif sur l’expansion mmWave bien que son plan en couches montre clairement que mmWave fait partie du plan. T-Mobile a une forte avance dans la couverture 5G grâce à sa 5G à bande basse et moyenne qui couvre respectivement plus de 300 millions et 165 millions de personnes. Cela a permis à T-Mobile de devenir facilement le meilleur réseau 5G. Pourtant, il y a place à l’amélioration, en particulier dans les zones surpeuplées, car de plus en plus de personnes achètent des appareils 5G.

La bande C remplace-t-elle mmWave ?

La bande C est le spectre de la bande moyenne dont les opérateurs ont désespérément besoin pour combler cet écart de couverture entre la bande basse et mmWave 5G. La bande C fait référence à un spectre sans fil autour de 3,5 GHz qui sera disponible fin 2021 et 2022. Dans le déploiement de la 5G, la bande C a volé la vedette à mmWave, mais ce n’est toujours qu’une pièce du puzzle.

Il peut être difficile à apprécier pleinement en raison de sa couverture inégale et du manque actuel de besoin de vitesses gigabit sur un téléphone, mais mmWave est un élément clé d’un réseau 5G complet. Avec beaucoup de vitesse pour faire tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit la densité de la zone, mmWave sera en mesure de suivre le rythme. En 2022, mmWave continuera de croître et de s’améliorer, que vous l’utilisiez sur votre téléphone ou comme Internet domestique.

