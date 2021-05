MNEK fait exploser le commentaire d’un fan qui lui a dit d’être “ mince ”: “ Je peux être aussi gros que je veux ”

MNEK a noté de manière experte un commentaire en ligne disant qu’il devrait être “ mince ” pour les fans (Photo: .)

MNEK avait des mots de choix pour la personne qui lui avait dit qu’il devrait être “ mince ” pour ses fans.

Le chanteur a décidé qu’il n’allait pas laisser le commentaire non sollicité sur son apparence glisser et a répondu directement sur les réseaux sociaux, disant à la personne de “ se taire ” et qu’il était “ déçu ” par la remarque.

Dans l’échange sur Instagram, que le producteur a partagé sur sa chronologie Twitter, l’un de ses abonnés a commenté: “ Nous avons besoin de notre mince Mnek en arrière ” en ajoutant un emoji de feu pour une raison quelconque.

La star, de son vrai nom Uzoechi Emenike, n’a pas mâché ses mots en répondant: “ Respectueusement, c’est vraiment décevant. Je pense que tu es un trou. [sic]

«Je veux dire, écoute, je n’appartiens à personne. Je suis ma propre personne, je peux être aussi grosse que je veux et aussi mince que je veux. Si vous me préférez plus mince, c’est très bien. Mais je n’ai pas besoin de ce commentaire. Et j’apprécierais vraiment que vous preniez cela comme une leçon que cette opinion du corps de quelqu’un d’autre est injustifiée.

«Vous ne savez pas ce qu’ils traversent ou ce qui les a amenés à perdre du poids. Alors tais-toi… respectueusement.



Le chanteur s’est dit “ déçu ” par le commentaire (Photo: Instagram)

Le chanteur de Colour a eu le soutien total de ses fans en ligne, avec un commentaire: “ Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que ça va? Tu n’es pas un animal de compagnie.

«J’étais en train de raconter que cela m’arrivait à nouveau vendredi. Rien ne donne le droit à personne. Peu importe s’ils sont plus ou moins. Le fait ni la raison n’est AUCUN de votre entreprise [sic]».

“Quand les gens disent” vous avez tellement de gens qui vous disent qu’ils vous aiment tous les jours, quel est le mauvais commentaire? ” mais je ne peux même pas commencer à comprendre ce qu’un commentaire pourrait faire à quelqu’un: / je suis désolé que cette personne ait dit cela, j’aimerais que certaines personnes apprennent à fermer la bouche ”, a ajouté un autre fan.



MNEK a fustigé le commentaire “ injustifié ” (Photo: .)

Un autre fan a tweeté: “ Votre réponse est tout !! Arrêtez-les légende signe de claquement de mains claquant de mains signe que les commentaires des personnes étaient impolis et inutiles.

Un autre adepte a déclaré: “ Vous avez l’air incroyable, vous vous épanouissez et j’espère que vous êtes un roi heureux et hydraté. Je suis désolé que vous ayez dû faire face à cette merde insensée complètement non provoquée, je t’aime.

Un fan a écrit: “ L’audace absolue. Excellent arrêt d’une légende xx ‘et un autre a accepté, ajoutant: “C’est le” respectueusement “au début et à la fin pour moi … un drag chic.”

Le musicien a parlé dans le passé de se sentir jugé dans l’industrie de la musique en raison de son orientation sexuelle.

Il a déclaré dans la série INFORMAL de Beats by Dr Dre: “ J’ai ressenti le besoin d’être ce martyr, ou cette personne d’une grande importance pour la communauté queer noire, mais je pense que c’est plutôt, je ne sais pas, je ressens mes actions. faites cela plus.

“ Je pense que lorsque je suis moi-même et que je ne suis pas inquiet de son apparence, je pense que beaucoup de gens y trouvent beaucoup de réconfort. ”

