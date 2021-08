in

Le représentant Mo Brooks, que le président Trump a approuvé pour le Sénat américain, a été accueilli avec scepticisme lors du rassemblement Trump de ce soir en Alabama lorsqu’il a exhorté les républicains à se tourner vers les élections de 2022 et 2024, au lieu de se concentrer sur les élections de 2020 où des preuves de fraude électorale ont été a conduit les Américains à croire que Joe Biden avait été illégitimement élu président. Il a ensuite rejoint la foule passionnée dans un “FIX IT NOW!” chant, leur rappelant que les résultats de l’audit de l’Arizona sont à venir.

Lors du rassemblement du président Donald Trump en Alabama, Mo Brooks a tenté de jeter un regard optimiste sur l’avenir du parti républicain, dirigé par le président Trump, mais a été satisfait par des demandes d’aborder les élections de 2020, qui, selon une majorité de républicains, ont été volées au 45e président. Brooks a suggéré que la foule devrait se tourner vers l’avenir, tout en leur rappelant que les résultats de l’audit de l’Arizona arriveront la semaine prochaine. Ensuite, il s’est joint à un “Fix It Now!” chant.

« Nos choix sont très simples. Il y a des gens qui sont découragés par la fraude électorale et le vol électoral en 2020. Les amis, mettez cela derrière vous. Mettez ça derrière vous. Oui! Avoir hâte! Avoir hâte! Avoir hâte! Battez-les en 2022. Battez-les en 2024 ! a déclaré Brooks, qui a rencontré une foule mécontente. Brooks, remarquant la réaction de la foule, pivota et dit « D’accord ! Bien regarder en arrière, mais aller de l’avant et en profiter. Nous devons gagner en 2022. Nous devons gagner en 2024.

« Aiderez-vous le président Trump et nos candidats MAGA à gagner en 2022 ? Aiderez-vous le président Trump et nos candidats MAGA en 2024 ? » Brooks a demandé, soulignant que l’Amérique doit surmonter la fraude électorale et les « RINO républicains aux genoux faibles » pour « triompher à l’avenir ».

Quelques instants plus tard, alors que Brooks poursuivait son discours, la foule a commencé à scander « FIX IT NOW ! » Brooks s’est joint à nous, notant que les résultats de l’audit de l’Arizona approchent à grands pas. « L’audit de l’Arizona est en route ! » dit Brooks. “Répare le maintenant! Répare le maintenant!”