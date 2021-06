Mo Brooks échappe aux serveurs de processus dans le procès Swalwell ⋆ 10z viral

Le 6 janvier, le représentant Mo Brooks était plein d’arrogance et de bravade alors qu’il fouettait la foule lors du rassemblement «Stop the Steal». Le républicain de l’Alabama a déclaré: “Aujourd’hui est le jour où les patriotes américains commencent à prendre des noms et à botter des fesses”, puis a demandé aux participants du rassemblement s’ils étaient prêts à se battre. Maintenant, pas tellement.

Depuis début mars, lorsque le représentant Eric Swalwell (D-Calif.) a déposé une plainte contre lui pour avoir aidé à inciter à l’émeute insurrectionnelle mortelle au Capitole des États-Unis, Brooks a désespérément évité les serveurs de processus qui doivent lui présenter les documents juridiques.

Mercredi, dans un dossier judiciaire, les avocats de Swalwell ont déclaré qu’ils avaient dû aller jusqu’à engager un enquêteur privé pour localiser et servir Brooks, mais sans succès jusqu’à présent. En conséquence, le juge fédéral Amit Mehta a donné à l’équipe juridique du membre du Congrès 60 jours supplémentaires pour présenter à Brooks sa notification officielle du procès.

Comme ils sont tenus de le faire, l’avocat de Swalwell appelle le bureau de Brooks et lui envoie une lettre pour lui notifier qu’il a été poursuivi, mais le service physique du procès a été entravé en partie par le verrouillage des visiteurs autour de Capitol Hill qui est entré en vigueur après les émeutes de janvier. Dans leur dossier judiciaire, l’avocat a indiqué: “L’avocat a parlé à deux membres du personnel différents à deux reprises et à chaque fois on lui a promis un retour d’appel qui n’est jamais venu.” Ils ont également envoyé un e-mail, mais n’ont pas encore reçu de réponse.

“Le demandeur a dû engager les services d’un enquêteur privé pour tenter de servir Brooks personnellement – ​​un exploit difficile dans des circonstances normales qui s’est encore compliqué à la suite de l’insurrection du 6 janvier au Capitole que les défendeurs ont incitée”, a poursuivi le dossier judiciaire de Swalwell. “L’enquêteur du plaignant a passé de nombreuses heures sur plusieurs jours en avril et mai à des endroits dans plusieurs juridictions à tenter de localiser et de desservir Brooks, en vain.”

Une fois que la Chambre se réunira à nouveau – et si Brooks et Swalwell sont dans la chambre en même temps – il sera peut-être possible pour le membre du Congrès californien de signifier lui-même les documents.

En plus de Brooks, le procès de Swalwell allègue que l’ancien président Donald Trump, Donald Trump Jr. et Rudy Giuliani ont enfreint la loi antiterroriste de Washington, DC en incitant à l’émeute et qu’ils ont aidé et encouragé des émeutiers violents et infligé une détresse émotionnelle aux membres du Congrès. Les Trumps et Giuliani ont le tribunal pour rejeter la poursuite.