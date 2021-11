Mo Brooks: le projet de Biden signalé de payer 450 000 $ aux migrants séparés est «un mal odieux et limite»

EXCLUSIF: Le représentant Mo Brooks, R-Ala., a fustigé lundi l’administration Biden pour ses politiques d’immigration « odieuses », affirmant qu’il serait « à la limite du mal » pour l’administration de payer 450 000 $ par personne aux migrants qui avaient été séparés au frontière sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

« C’est odieux et à la limite du mal, aussi simple que cela », a déclaré Brooks à Fox News dans une interview. « Vous avez des gens qui sont entrés illégalement aux États-Unis d’Amérique, et cette administration veut les récompenser avec l’argent des contribuables pour leur conduite illégale ? C’est fou. »

Discutant de la séparation des familles à la frontière, Brooks a déclaré qu’elle était « exigée par la loi en raison d’un accord de règlement conclu par l’administration Clinton, qui exigeait la séparation des mineurs des adultes ».

DÉBATS DE L’ADMINISTRATION BIDEN PAYER « DES CENTAINES DE MILLIONS » AUX FAMILLES SÉPARÉES À LA FRONTIÈRE

Le représentant Mo Brooks, R-Ala., membre du caucus conservateur de la liberté. (PA)

« Le but, selon l’administration Clinton, était de protéger les mineurs des violences qu’ils risquaient lorsqu’ils étaient hébergés avec des adultes », a ajouté le membre du Congrès de l’Alabama. Il a affirmé que « la meilleure façon de protéger les unités familiales des étrangers illégaux est de renvoyer tous les étrangers illégaux chez eux dans leurs familles et leur pays d’origine ».

NOL 2021 : LES EXPERTS PRÉVIENT LE PLUS CHER DEPUIS DES DÉCENNIES QUE L’INFLATION ET LA CRISE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT PERSISTENT

Brooks, candidat au Sénat américain en Alabama, a insisté sur le fait qu’il ne voyait aucune fin en vue pour la tolérance des migrants se précipitant vers la frontière sud des États-Unis sous l’administration Biden. Les « démocrates socialistes se moquent un peu de la vie des Américains, et peut-être encore moins de la vie des étrangers en situation irrégulière », a-t-il déclaré. Brooks a déclaré que les démocrates considéraient le « tsunami d’étrangers illégaux » comme une « source à long terme de pouvoir politique et de domination dans la politique américaine ».

Le représentant américain Mo Brooks (R-AL) fait une annonce à Huntsville, Alabama, États-Unis, le 22 mars 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage

En ce qui concerne la sécurité des frontières, il a déclaré que les républicains « jouaient à la défense », arguant que les démocrates « tournaient dans l’autre sens » alors qu’ils tentaient d' »ouvrir les vannes » aux migrants qui arrivent à la frontière.

Brooks, membre du House Freedom Caucus, a également pesé sur la crise de la chaîne d’approvisionnement, qui, selon le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, pourrait durer « tant que la pandémie se poursuivra ».

CULLMAN, ALABAMA – 21 AOT: L’ancien président américain Donald Trump (R) accueille le candidat au Sénat américain et représentant américain Mo Brooks (R-AL) sur scène lors d’un rassemblement « Save America » ​​à York Family Farms le 21 août 2021 à Cullman, Alabama. (Photo de Chip Somodevilla/.)

« Jusqu’à présent, les interruptions de la chaîne d’approvisionnement ont été un inconvénient et une gêne qui n’ont pas atteint un stade critique, à l’exception de l’effet sur le prix des marchandises que les gens achètent », a déclaré Brooks, reconnaissant l’augmentation des prix des marchandises à travers le pays. .

« Les habitants de l’Alabama ont de plus en plus de mal à trouver l’argent nécessaire en raison d’une inflation qui semble bien supérieure à ce que prétend l’administration Biden. »

Brooks a également prédit que les Américains s’apprêtent à vivre un hiver « coûteux » alors qu’ils tentent de chauffer leurs maisons alors que les prix de l’essence et du gaz naturel montent en flèche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait de la place pour un compromis sur l’une des crises auxquelles il pense que l’Amérique est confrontée, Brooks a déclaré que « le socialisme amoral et dictatorial est en marche » et que les républicains ne devraient « jamais compromettre notre liberté et notre liberté ».

« Nous devons les battre comme un tambour dans les urnes », a-t-il déclaré, ajoutant que « l’avenir de l’Amérique est en jeu » et que les républicains « ont besoin que chaque patriote américain vote à chaque élection au niveau de la ville, du comté, de l’État et du gouvernement fédéral ».

Rép. Mo Brooks, Président Trump (Maison Blanche)

Brooks est à la recherche d’un siège au Sénat détenu par le sénateur GOP à la retraite Richard Shelby de l’Alabama. Il a reçu l’approbation de Trump, affirmant que ceux qu’il représente dans l’État de Yellowhammer « craignent pour l’avenir de l’Amérique plus qu’à tout autre moment de leur vie ».