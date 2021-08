MO Cab Company ne ramassera pas les passagers masqués / vaccinés contre le COVID – RedState ⋆ 10z viral

Un propriétaire d’une entreprise de taxi du Missouri a décidé qu’il émettrait ses propres mandats sur les masques et les vaccinations COVID, et ils sont surprenants :

Charlie Bullington est propriétaire de Yo Transportation Services, une entreprise qu’il a lancée il y a 16 ans. Récemment, il a imposé qu’il ne transporte que des passagers qui ne portent pas de masques et n’ont pas reçu le vaccin. “Nous n’autorisons aucun type de masques dans nos véhicules, le second est que nous sommes très opposés au vaccin et n’autorisons pas les personnes dans notre véhicule qui ont reçu le vaccin”, a déclaré Bullington. Bullington a déclaré qu’il vérifiait que ses passagers n’avaient pas été vaccinés et ne porteraient pas de masque avant même de les récupérer. Un homme s’est adressé à Facebook en disant qu’il s’était vu refuser un trajet en raison de son statut vaccinal. “Je comprends que le Missouri est l’un des trois premiers États avec le taux de vaccination le plus bas, donc je suis fier de tous les habitants du Missouri pour s’être opposés à cela”, a déclaré Bullington.

Bien sûr, KMOV News local a immédiatement qualifié Bullington de fou et de conspirationnistes marginaux en raison de l’endroit où il a localisé ses informations :

Bullington a déclaré que ses recherches comprenaient la lecture d’articles sur deux sites Web, mais les deux ont une histoire documentée de propagation de théories du complot, y compris celles affirmant que le vaccin est dangereux. Il pense que les masques sont des capteurs de germes. “En raison de ce qu’ils considèrent comme le processus d’excrétion, ils nous transmettent leurs germes par contact, que ce soit une poignée de main, un toucher”, a déclaré Bullington. Le Dr Farrin Manian, expert en maladies infectieuses au Mercy Hospital, a déclaré que les affirmations selon lesquelles les vaccins et les masques ne fonctionnent pas ne pourraient pas être plus éloignés de la vérité. Il soutient ce que les médecins ont prêché tout au long de la pandémie, réitérant que les données et la science montrent que les masques jouent un rôle vital dans la prévention de la propagation des virus. Manian a déclaré qu’aucun vaccin utilisé aux États-Unis n’est un vaccin vivant et ne peut donc pas transmettre le virus à d’autres.

Si les masques ne sont pas des capteurs de germes, alors pourquoi les portons-nous pour nous protéger et protéger les autres contre le contact et la contraction du virus ? Un peu contradictoire, vous ne trouvez pas ?

Début juillet, une étude a été publiée par le Journal of American Medicine sur les enfants et l’utilisation des masques. L’étude a révélé que les enfants respiraient des niveaux élevés de dioxyde de carbone et que le gaz restait piégé dans les masques. Je suis sûr qu’une étude faite avec des adultes trouverait sans aucun doute la même chose. Je me demande pourquoi les gens sont plus grincheux avec les masques ? Le manque d’oxygène au cerveau fait ces choses.

C’est le document démontrant pourquoi le port du masque chez les enfants est une mauvaise idée. https://t.co/AvVDVrDiYM – Emma Kenny (@emmakennytv) 1er juillet 2021

Et apparemment, ce Dr Manian est en désaccord avec le CDC sur le fait que les vaccinés soient des épandeurs de la variante Delta. Mais, tout est une question de SCIENCE !

Alors que l’administration Biden, les établissements d’enseignement et certains États posent un problème à ceux qui ne sont pas vaccinés, les entreprises se précipitent pour se protéger de la responsabilité en sautant dans ce même train. Après un an où beaucoup d’entre eux ont à peine réussi, je comprends ; Cependant, les entreprises qui cherchent à s’opposer au récit des ordures vomis de toutes parts ont tendance à se démarquer :

Comme Chris Castleman, propriétaire du Fiddleheads Cafe dans le comté de Mendocino, que j’ai couvert en mai. Castleman n’exige pas que ses employés portent des masques et encourage les clients à ne pas le faire. Il a fait une interview avec “Chip Franklin Show” de KGO Radio pour parler de ses raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas se conformer, et pourquoi il maintient toujours cette position.

Son entreprise a été condamnée à une amende de 20 000 dollars pour les travailleurs qui ne portaient pas de couvre-visage ou ne se conformaient pas à l’ordonnance de santé du comté de Mendocino. Désormais, ils offrent 50% de réduction à ceux qui jettent leurs masques avant d’entrer dans l’établissement.

Ou ce restaurant de Huntington Beach, CA, Basilico’s Pasta E Vino. Le propriétaire Tony Roman a ignoré toutes les restrictions liées à la pandémie en 2020 et a autorisé son lieu à rester ouvert aux repas à l’intérieur, sans masques. Maintenant, il dit qu’il ne veut que des clients non vaccinés.

Alors que l’émergence de la variante Delta de COVID-19 incite de nombreuses entreprises et consommateurs à procéder avec prudence, Pasta E Vino de Basilico à Huntington Beach poursuit sa campagne de non-respect des recommandations de sécurité de l’État. Il a récemment affiché une pancarte indiquant qu’il demanderait aux convives une «preuve» de leur non-vaccination. C’est la dernière d’une série d’actions provocantes du restaurant, qui a commencé par une campagne anti-masquage en mai 2020. Le restaurant a demandé aux clients de retirer les masques lorsqu’ils étaient à l’intérieur.

Lors d’un événement Patriots for Freedom en juillet, Roman a reçu un prix pour sa bravoure. Dans son bref discours, il a fait savoir que,

“Je m’épanouis quand je combats les ennemis de la liberté.”

J’attends une grande chaîne pour renverser le système. Ils ont l’équipe juridique et les ressources pour lutter contre les amendes, et une équipe de relations publiques pour gérer les refoulements. Mais je ne retiendrai pas mon souffle, d’autant plus que ce sont eux qui ont profité de l’incapacité des petites entreprises à rester ouvertes ou à suivre les restrictions commerciales.

Alors que ces propriétaires de petites entreprises créatifs et courageux continuent de s’opposer à la discrimination et au ciblage évident de ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner, on ne peut qu’espérer que d’autres se joindront à la mêlée. Comme KY Sen. Rand Paul (R-Firebrand) l’a dit dans sa vidéo,

« Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Ils ne peuvent pas empêcher tous vos enfants de rentrer de l’école. Ils ne peuvent pas garder tous les bâtiments gouvernementaux fermés […] « Nous n’avons pas à accepter les mandats, les blocages et les politiques néfastes des petits tyrans et bureaucrates. Nous pouvons simplement dire non, pas encore.