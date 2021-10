Mo est-il l’homme pour couler Pep ? Les Seagulls vont-ils frapper les Bleus ? Votre week-end en Premier League

in

Manchester City se dirige vers Liverpool, les enjeux sont toujours élevés dans la zone de relégation et Tottenham peut-il donner vie à sa campagne de championnat chancelante.

Et ce n’est que la moitié avant un autre week-end de Premier League, avant une pause internationale.

Jesus a marqué le vainqueur pour City lors de leur dernière sortie Prem

Voici cinq points de discussion pour concentrer votre attention avant le coup d’envoi.

KLOPP contre GUARDIOLA

Liverpool, le seul club de Premier League à rester invaincu jusqu’à présent cette saison, accueille les champions de Manchester City à Anfield. Zinger !

L’énergie physique et la concentration mentale de City seront testées à Anfield après avoir disputé trois matchs intenses en l’espace de neuf jours seulement.

Le match dans le Merseyside après des échauffourées avec Chelsea et le Paris St-Germain.

Et en regardant Pep Guardiola, il a perdu plus de matchs contre Jurgen Klopp dans toutes les compétitions que contre n’importe quel entraîneur adverse au cours de sa carrière, ce qui a entraîné le taux de victoire de l’Espagnol contre Liverpool de seulement 30,8%.

Et Klopp libérera le puissant Mohamed Salah – l’Egyptien est dans une forme rare et ancienne pour le moment.

Salah a été directement impliqué dans six buts lors de ses cinq apparitions contre les Citizens à Anfield et vient de rejoindre le club d’élite des centurions de Premier League.

Sera-ce des sourires pour Salah, ou des sourires pour Guardiola ?

MOUETTES SUR UN HAUT

L’équipe de Graham Potter a connu un bien meilleur début de saison que la plupart n’auraient pu l’imaginer, se retrouvant sixième du classement après six matchs.

Ils ont raté la première place le week-end dernier après avoir arraché un match nul, depp à temps ajouté contre Crystal Palace.

Et bien que Brighton ait perdu à domicile et à l’extérieur contre Arsenal la saison dernière, les Seagulls forment une race différente cette fois-ci, gardant le rythme des grands garçons – peut-être que la barbe de Potter est leur porte-bonheur ?

Cependant, l’équipe de Mikel Arteta est en pleine effervescence, détruisant ses rivaux lors du derby du nord de Londres et il ne fait aucun doute qu’ils chercheront à apporter la même énergie au stade Amex.

Ce n’est pas la seule course dans laquelle les deux managers sont en compétition, Arteta et Potter sont tous deux nominés pour le manager du mois de septembre de la Premier League.

ÉPERONS NOURRISSÉS

Ne vous y trompez pas, cette victoire sur Mura ne fera pas sauter les toiles d’araignée pour la saison du bégaiement de Tottenham.

Ils ont besoin d’une victoire et d’une solide performance contre Aston Villa – ou Nuno Espirito Santo sera juste sous la pompe.

Les Spurs ont concédé neuf buts lors de leurs trois matchs précédents et affrontent désormais une équipe de Villa qui a battu Manchester United à Old Trafford et détruit Everton 3-0.

Mais un triplé de Harry Kane a bien fait pour soulager les nerfs et les Spurs ont reçu le feu vert pour remporter le match par leur ancien attaquant, Peter Crouch.

Crouch a déclaré: «C’était tout simplement parfait, il est entré et je pense que le match d’Arsenal va jouer dans son esprit, mais c’est parti maintenant.

«Il est rentré chez lui avec le ballon de match, il ne pense qu’à marquer des buts, il est de retour dans le sillon.

«Et écoutez, c’est une mauvaise opposition, soyons honnêtes, mais peu importe contre qui ces buts sont opposés, car il est toujours là et il doit encore terminer fantastiquement bien et il l’a fait.

« Il était impitoyable. »

Kane a marqué un triplé en milieu de semaine contre Mura

BLEU DOIT ÊTRE HUMBLÉ PAR LES SAINTS?

Chelsea ne perdra pas trois matches de suite, n’est-ce pas ? Cela sonne un peu trop Spursy pour le Lord’s of the Kings Road, n’est-ce pas?

Southampton pourrait bien être un adversaire digne de ce nom pour potentiellement commencer à faire descendre les Blues dans les rangs.

Et bien que les Saints n’aient accumulé que quatre points sur six matchs, leur capacité de pressing mettra à l’épreuve le défenseur central de Chelsea, d’autant plus que la formation 4-4-2 de Ralph Hasenhuttl peut exploiter les faiblesses du 3-4-2-1 de Thomas Tuchel.

Chelsea est sans victoire lors de ses trois derniers matches de championnat contre Southampton (D2 L1), et les Saints ont pris 19 points en 22 matchs à l’extérieur de Premier League contre Chelsea (W4 D7 L11) – uniquement à Aston Villa (27) et Crystal Palace (21) les Saints ont-ils gagné plus à Stamford Bridge.

FOND DE ROCHE

Burnley et Norwich font. des arguments solides pour être considéré comme favori pour la relégation – cela pourrait être un match de championnat la saison prochaine.

Aucune des deux équipes n’a remporté de match cette saison et la bataille de Turf Moor pourrait bien être le facteur décisif dans lequel l’équipe peut écarter la relégation.

L’équipe de Daniel Farke a fait un début de campagne atroce, avec zéro point et une différence de buts de -14. Les Canaris traînent.

Et les Claret sont sans victoire lors de leurs 13 derniers matchs de championnat à domicile, même contre des équipes promues, Burnley n’a pas gagné lors de leurs cinq derniers matchs de championnat – la lutte est réelle pour Sean Dyche.

Les deux clubs ont beaucoup à perdre et ils doivent tout mettre en œuvre pour éviter de devenir la risée.

Farke doit ressentir la pression alors que les Canaries ne parviennent pas à se lancer

L’énigme Declan Rice ! Pourquoi la star de West Ham a-t-elle changé de chaussures APRÈS avoir marqué pour les Hammers?

Jacob Greaves, le défenseur central de Hull City, inspiré en regardant Harry Maguire

DERNIER SPECTACLE

Ole joue au Monopoly, mais combien de cartes Get Out of Jail Free peut-il encore jouer ?

JEU DE CHIFFRES

Messi et Ronaldo ont tous les deux marqué des buts stupéfiants… mais qui gagne la bataille des réseaux sociaux ?

Du fanboy de Rodgers et Nuno sous les projecteurs contre les ménés Mura – le point sur l’action en Europe

Nous devons un merci à Silva ! Howler nous a rappelé que le football reste un jeu pour les mortels