Mo Farah époustouflé par un joueur d’Arsenal qui « fait la différence »

S’exprimant sur le podcast Seaman Says, la légende olympique Mo Farah a fait l’éloge de Bukayo Saka d’Arsenal.

Le quadruple médaillé d’or olympique sait certainement une chose ou deux sur le fait d’être un sportif de haut niveau, mais même lui a été époustouflé par l’impact que Saka a pu avoir à son âge.

Farah est un fan inconditionnel d’Arsenal et il dit qu’il a été tellement impressionné par le joueur de 20 ans.

Qu’est-ce qui a été dit?

Farah ne tarit pas d’éloges sur Saka.

« Je sais, c’est agréable de le voir si bien. Je regarde Arsenal, j’ai un abonnement et quand je vais regarder, vous pouvez le voir faire la différence avec sa confiance en tant que ballon. Vous vous demandez en tant que sportif ce qui lui passe par la tête et comment fait-il à cet âge ? C’est l’une de ces choses où si vous croyez en vous et en vos capacités, vous pouvez aller bien au-delà », a déclaré Farah.

Remarquable

Si l’un des plus grands athlètes que TeamGB ait jamais vu est époustouflé par vous, alors vous devez être un talent spécial.

Pour être honnête, nous pouvons comprendre pourquoi Farah est si émerveillée par Saka. Ce garçon a fait irruption sur la scène à l’adolescence et a immédiatement ressemblé à l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal.

Ses performances à l’Euro 2020 l’ont propulsé au statut de superstar et alors qu’il a commis une erreur fatale en finale, il s’est brillamment remis de cette pénalité manquée.

Saka est certainement l’un des jeunes athlètes les plus talentueux d’Europe en ce moment.

