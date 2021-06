Mo Farah manque le temps de qualification olympique alors que le rêve de Tokyo touche à sa fin

M

o Le rêve olympique de Farah à Tokyo est terminé après qu’il a échoué dans sa dernière tentative pour obtenir le temps de qualification aux championnats britanniques d’athlétisme à Manchester.

Le quadruple champion olympique a fait allusion à une possible retraite des courses sur piste alors qu’il a raté le temps de qualification de près de 20 secondes, malgré une victoire fulgurante.

Passé au marathon après les Championnats du monde 2017, Farah est revenu sur la piste dans le but de défendre le titre du 10 000 m qu’il a remporté à Londres 2012 et Rio 2016 à Tokyo cet été.

Sa chance semblait avoir disparu lorsqu’il n’a pas réussi à passer sous le temps de qualification aux championnats britanniques d’athlétisme du 10 000 m à Birmingham plus tôt ce mois-ci, accusant une blessure mineure à la cheville.

British Athletics a accepté d’organiser une invitation spéciale de 10 000 m le vendredi soir des championnats de ce week-end – qui constituent également les principaux essais olympiques dans la plupart des autres disciplines – afin de donner à l’un de ses plus grands athlètes de tous les temps une dernière chance de faire partie de l’équipe.

Hurlé par une foule à domicile, le joueur de 38 ans était sur la bonne voie pour le faire au début de la course, mais a dû courir les neuf derniers tours en solo alors que les stimulateurs cardiaques abandonnaient et terminaient en 27:47.04, bien à l’extérieur la norme 27:28.00.

“C’était assez venteux, j’ai essayé de pousser et de pousser et de pousser mais après neuf tours, je savais que j’étais seul”, a déclaré Farah. « C’est incroyable d’avoir de nouveau la foule.

« C’est tout ce que vous pouvez faire en tant qu’être humain, vous donnez tout et c’est ce que vous avez. J’ai eu une magnifique carrière, j’ai beaucoup de chance d’avoir eu la longue carrière que j’ai eue et je suis très reconnaissant mais c’est tout ce que j’ai eu aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé si la course serait sa dernière sur la piste, Farah a ajouté : « C’est une course difficile, c’est une course difficile. J’ai toujours dit que si je ne pouvais pas rivaliser avec les meilleurs, je n’irais pas seulement là-bas pour finir en finale. Je veux y aller pour concourir et ce soir montre que ce n’était pas assez bon.