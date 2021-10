Mo Salah et Sadio Mane « rivalité » par rapport à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, après que le duo s’est mutuellement aidé à 100 buts en Premier League en quelques semaines

En plus de fournir la passe décisive pour son but contre Watford samedi, Tony Cascarino pense que Mohamed Salah a aidé Sadio Mane à trouver le fond des filets à plus d’un titre.

Mane, qui a marqué samedi le premier des cinq buts de Liverpool à Vicarage Road, en compte désormais 100 en Premier League.

Sadio Mane doit remercier Mo Salah pour son 100e but en Premier League

Cela s’est produit quelques semaines seulement après que son coéquipier, Salah, ait marqué son 100e dans la division.

Et Cascarino pense que la rivalité amicale du duo africain s’est mutuellement encouragée depuis qu’ils sont devenus coéquipiers en 2017.

« Ils ont l’impression de se défier tout le temps », a déclaré Cascarino à talkSPORT.

«Ils sont en compétition les uns contre les autres et il y a un peu de rivalité là où ils se conduisent tous les deux.

« Nous parlons de Ronaldo et Lionel Messi qui se font avancer, je pense que ces deux-là l’ont fait dans le même club.

«Je pense qu’ils veulent tous les deux marquer plus de points.

Tony Cascarino l’a comparé à la rivalité Messi-Ronaldo

«Mais les buts de Mane – vous pensez qu’il en a 100 sans pénalités. C’est assez spectaculaire.

Vous pouvez peut-être ajouter Roberto Firmino au mini concours de buts du duo, après le triplé du Brésilien lors de la victoire 5-0.

Malgré ses triplés et la frappe de Mane, Jurgen Klopp a insisté sur le fait que Salah était le meilleur joueur du monde, avant le Ballon d’Or le mois prochain.

Klopp a déclaré à BT Sport: « Top. Allez, on le voit tous, qui est mieux que lui en ce moment ? C’est clair, il y a toujours cette discussion et toutes ces sortes de choses.

Salah pourrait-il remporter le Ballon d’Or ?

« Mais nous n’avons pas à parler de ce que [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi a fait pour le football mondial ou combien de temps ils étaient vraiment dominants.

« Pour le moment, je pense qu’il est clair qu’il n’y a personne de meilleur que lui. Comment ça se passe, ce n’est pas seulement depuis hier, il est dans cette forme depuis un moment.

« Il est assez jeune pour garder la forme un peu plus longtemps. »

