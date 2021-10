MOBA Network rachète Resetera pour 4,5 millions de dollars

Forum de jeux populaires Resetera.com a un tout nouveau propriétaire dans la société communautaire d’esports MOBA Network.

Le babillard a été acquis dans le cadre d’un accord d’une valeur de 4,5 millions de dollars – 3,55 millions de dollars ont été versés au cas où, et 1 million de dollars supplémentaires devraient être payés d’ici le 31 décembre de cette année.

Resetera a été fondée en 2017 à la suite de l’implosion du forum NeoGAF en raison d’allégations d’inconduite contre Malka. La plateforme compte 60 millions de pages vues par mois et 55 000 membres.

« Nous sommes très heureux et fiers d’accueillir Resetera.com – l’un des plus grands forums de jeux et marques communautaires au monde – dans notre nombre croissant de marques », a déclaré le PDG de MOBA Networks, Björn Mannerqvist.

« Resetera.com a un grand potentiel de croissance, et nous voyons des opportunités importantes pour développer Resetera.com, continuer à augmenter les flux de trafic, améliorer le développement des ventes et extraire des synergies au sein du groupe MOBA.

« Resetera.com est une autre étape dans notre stratégie de croissance par le biais d’acquisitions et de création de communautés plus pertinentes avec des groupes cibles attrayants et en croissance auxquels de nombreuses entreprises souhaitent s’exposer. »

