MobiKwik envisage 1 900 crore de roupies après l’introduction en bourse et dépose des documents

Mobikwik vise à augmenter jusqu’à 1 900 crores de roupies grâce à son offre publique initiale (IPO), ont montré des documents préliminaires déposés auprès de Sebi lundi. L’offre se compose d’une nouvelle émission d’une valeur de 1 500 crores de Rs et d’une offre de vente de 400 crores de Rs (OFS) par un groupe d’actionnaires existants, dont les fondateurs Bipin Preet Singh et Upasana Taku.

La société recherche une valorisation de plus d’un milliard de dollars pour l’introduction en bourse, ont déclaré des sources bien informées.

Mobikwik rejoint un groupe de start-ups qui prévoient de devenir publiques dans les jours et les mois à venir. L’introduction en bourse de Rs 9 375 crore de Zomato est ouverte à la souscription cette semaine tandis que plus tôt dans la journée, les actionnaires de Paytm ont approuvé le plan de cotation de la société.

La start-up fintech prévoit d’utiliser au moins 40% du produit net de l’introduction en bourse pour financer l’acquisition et la fidélisation des clients et des commerçants en offrant des remises, des remises en argent, des points de fidélité et d’autres programmes promotionnels, investir dans les équipes techniques et la R&D et améliorer les utilisateurs et expérience marchande. “… alors qu’une proportion importante de notre acquisition d’utilisateurs a été organique, nous avons également activement construit notre clientèle et notre clientèle par le biais d’offres marketing et promotionnelles”, a déclaré la société dans le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP). Une partie du produit sera également utilisée pour financer des acquisitions qui s’inscrivent bien dans la stratégie de croissance de l’entreprise.

Les revenus d’exploitation de Mobikwik ont ​​diminué à 288,57 crores de Rs au cours de l’année jusqu’au 31 mars 2021, contre 355,67 crores de Rs au cours de l’exercice 20. Le total des pertes globales est passé à Rs 110,99 crore contre Rs 99,16 crore au cours de l’exercice 20.

La société affirme avoir plus de 101,37 millions d’utilisateurs enregistrés et plus de 3,44 millions de partenaires de commerce électronique, de vente au détail physique et de facturation au 31 mars 2021. La société opère principalement dans les segments BNPL (acheter maintenant, payer plus tard), les paiements aux consommateurs et les passerelles de paiement. .

Selon le cabinet d’études de marché RedSeer Consulting, les utilisateurs indiens de transactions en ligne ont rapidement augmenté à un TCAC de près de 15 %, passant de 180 millions en FY18 à plus de 250 millions en FY21.

