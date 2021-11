MobiKwik lance RuPay Card en association avec NPCI, Axis Bank

Les utilisateurs de la carte se qualifieront automatiquement pour MobiKwik Zip, un produit BNPL, qui fournit jusqu’à Rs 30 000 de crédit dans le portefeuille de l’utilisateur.

MobiKwik, en collaboration avec la National Payments Corporation of India (NPCI) et Axis Bank, a lancé la carte MobiKwik RuPay. La carte sera offerte gratuitement aux clients et sera entièrement numérique, conformément à la demande croissante de paiements numériques dans les magasins en ligne et physiques.

La société de portefeuille mobile affirme que les clients pourront désormais obtenir jusqu’à Rs 2lakhs de leur solde de portefeuille MobiKwik reflété sur la carte prépayée MobiKwik RuPay. L’intégration de la carte avec le portefeuille MobiKwik permettra aux clients de MobiKwik d’utiliser le solde de la carte et du portefeuille chez plus de 41 millions de commerçants dans 190 pays, en plus du réseau de commerçants MobiKwik.

Les utilisateurs de la carte se qualifieront automatiquement pour MobiKwik Zip, un produit phare de BNPL, qui fournit jusqu’à Rs 30 000 de crédit dans le portefeuille de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent également économiser davantage sur chaque achat de carte en bénéficiant à la fois des offres de cartes RuPay et de MobiKwik SuperCash.

Rajiv Anand, directeur général adjoint d’Axis Bank, déclare : « Nous nous engageons à répondre aux besoins uniques de nos clients grâce à des solutions financières axées sur la technologie. La carte MobiKwik RuPay convient aux jeunes Indiens qui recherchent des options de paiement sans numéraire, sécurisées et innovantes.

Arif Khan, Chief Digital Officer, NPCI a déclaré : « Cette carte est organisée en gardant à l’esprit les besoins numériques croissants des utilisateurs d’aujourd’hui. Nous sommes convaincus d’améliorer la valeur des transactions numériques en proposant cette carte au peuple indien. »

Principales caractéristiques de la carte MobiKwik RuPay ;

• Pas de frais d’activation

• Jusqu’à 50 % de remise sur le Home Center et jusqu’à 30 % de remise sur les réservations Uber lors de l’inscription

• Assurance individuelle contre les accidents (décès accidentel ou invalidité totale permanente) jusqu’à Rs 2 lakhs

• MobiKwik SuperCash sur les achats par carte

RuPay apportera des fonctionnalités sur la tokenisation, le transit hors ligne et des offres attrayantes dans différentes catégories telles que les voyages, les restaurants, les achats au détail, les paiements de factures, etc. De plus, un service de conciergerie 24 × 7 sera également disponible pour les utilisateurs pour une multitude de services comme Gift / Assistance à la livraison de fleurs, référencement et organisation de restaurants, évaluation des retours informatiques et assistance au classement, etc.

Upasana Taku, co-fondatrice, COO, MobiKwik déclare : « La carte prépayée MobiKwik RuPay réaffirme fortement notre engagement en faveur de l’inclusion financière en Inde. Nous travaillons avec diligence pour proposer des produits innovants qui offriront une expérience de paiement plus tard à nos clients. »

